Tania Rincón da cachetada a Venga la Alegría, presume éxito de Hoy

Tras unirse a las filas de Televisa, la conductora mexicana Tania Rincón dio una cachetada con guante blanco a sus excompañeros de Venga la Alegría y a Tv Azteca, luego de que se diera a conocer que Hoy, programa del que forma parte superó a la competencia, es el programa matutino más visto de la televisión abierta.

Y aunque Tania Rincón no duda en presumir que es una agasajo trabajar con sus nuevos compañeros, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y Arath de la Torre, en está ocasión no fue precisamente la conductora quien compartió directamente en sus redes sociales que el matutino de Televisa superó a la competencia, sino que se hizo desde el Instagram la empresa de San Ángel, Televisa Prensa, usando la imagen de la presentadora que se unió recientemente al programa.

"¡El matutino se consolida líder en rating!. Gracias a ti, @programahoy se consolidó como el matutino de revista más visto en televisión abierta, con una audiencia de 1.2 millones de televidentes", se lee en el post del pasado 27 de noviembre de 2021junto a la imagen de Tania Rincón.

En la publicación se destacó que Hoy supera con un 161 por ciento más de rating que el de TV Azteca, razón por lo que muchos usuarios se le fueron encima a Tania Rincón supuestamente por burlarse y darles una cachetada con guante blanco a la producción de Venga la Alegría, programa que abandonó en el 2019 luego de tener 9 años en el.

Recordemos que en el 2020, Tania Rincón reveló el motivo por el que decidió dejar Tv Azteca e irse a Televisa durante una entrevista con Verónica Hernández. "El programa ya no era lo que estaba buscando y del cual yo me enamoré, es un programa de revista donde encuentras muchas cosas, pero el contenido en las últimas fechas se estaba cargando más en los espectáculos y yo ya no estaba tan contenta con mi participación".

La presentadora de Hoy confesó que uno de sus más grandes deseos era tener su propio programa, sin emabrgo, esto no lo lograría de la noche a la mañana. "Yo quería tener mi propio programa, pero no es algo que viniera de la noche a la mañana, lo venía maquinando desde hace mucho tiempo y decía 'como voy a dejar mi trabajo, mi exclusividad. Era una lucha día a día, pero tomé la decisión de renunciar", expresó.

En cuanto a lo difícil que fue tomar esa decisión, Tania Ricón contó en ese entonces que, después de varios meses de estar fuera de Tv Azteca aún no lo asimilaba, pues había noches en las que no podía dormir. "Mi cabeza no estaba asimilando lo que estaba pasando, es más si me preguntas todavía no lo asimilo".

Sin embargo, el temor de venir de otra empresa y no ser aceptada como tal por sus nuevos compañeros rápidamente desapareció tras el recibimiento que tuvo. "No dormí una noche antes, me sentí super nerviosa, me sudaba la mano, todo el mundo se me quedaba viendo, pues es que era de la otra empresa, me sentía súper rara, pero al momento de entrar al foro todos me hicieron sentir bien".

Tania Rincó formó parte de Tv Azteca durante 11 años y en el 2019 deicidió probar suerte en Televisa en donde actualmente forma parte de Hoy y fue conductora del reality Guerreros 2020.

