Talina Fernández y Joanna se van del programa Sale el Sol

Hace unas horas se dio a conocer que Talina Fernández y Joanna Vega-Biestro no estarán más en el programa Sale el Sol. Por la seguridad tanto de la 'Dama del Buen Decir' como de Vega-Biestro que la producción del programa decidió pedirles que se fueran a casa para no arriesgar su salud. En el que caso de Talina, la producción no quiso exponerla por su edad mientras que Joanna Vega-Biestro fue por su estado de embarazo.

Fue el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, quien dio a conocer que las famosas y queridas conductoras muy pronto se reincorporaran al equipo de Sale el Sol. La producción habría dedicido mandar a las conductoras a casa luego de que Luz María Zetina diera positivo a Covid-19.

"Las que continuarán en confinamiento son Catalina Fernández y Juana Vega Biestro. La conductora y 'pájara en el alambre', respectivamente, de 'Sale el Sol' van a seguir (igual que la semana pasada) sin asistir al foro. Y es que la edad de la 'Dama del Buen Decir' y el estado de gestación de Vega Biestro las hace vulnerables a contagiarse de COVID-19", explicó Kaffie.

Aunque el periodista de espectáculos no específico cuándo regresarían las conductoras al foro de Sale el Sol, dijo que sería muy pronto. Cabe señalar que hace unas horas se dio a conocer que otra integrante del programa se había contagiado de coronavirus; se trata de la carísmatica conductora Ana María Alvarado.

Fue a través de una entrevista, desde el hospital, para su programa Sale el Sol que la presentadora compartió que había dado positivo al virus que tiene al mundo "de cabezas" .Ana María comenzó diciendo los síntomas que presentó en un principio, esto el pasado viernes. “El viernes estuve muy mal, me bajó un poquito la oxigenación. Me sentía como si me hubieran apaleado”, contó Alvarado.

Joanna Vega-Biestro y Talina fueran enviadas a casa por precaución. Foto Instagram Joanna Vega-Biestro

Ante los problemas de salud, la conductora tomó la decisión de hacerse la prueba del coronavirus cuatro días después, sin embargo, antes de saber los resultados, su salud empeoró, sintío que se desvanecía, tenía dolor de gargata y problemas para respirar por lo que de inmediato su familia la llevó al hospital. “Me sentí muy mal y por eso me llevaron al hospital. Tenía dolor de garganta, muy intenso. Sentía como una opresión. Esos fueron mis síntomas. Ahora están más leves”, dijo.

Luego de unos difíciles días, Ana María contó para Sale el Sol que afortunadamente su salud ha mejorado bastante. Entre lágrimas la famosa conductora agradeció las muestras de cariño que ha recibido en este momento. Recordemos que el pasado mes de Agosto, la periodista de espectáculos contó que tenía un tumor cerebral.

Ana María contó que para ella fue una sorpresa muy desagradable saber que tiene un tumor, aunque afortunadamente, éste es benigno. La periodista contó que el diagnóstico ocurrió por una visita que hizo al doctor debido a constantes jalones de piel que había estado sintiendo en su cara y pensó que era una especie de parálisis facial. Sin embargo, se trataba de dicho tumor.