Tachan de hipócritas al programa Hoy' por homenaje a Fernando del Solar

Tras el lamentable fallecimiento del actor y conductor de televisión, Fernando del Solar, el programa Hoy le rindió un emotivo homenaje para despedirlo, sin embargo, esta cobertura especial, no les pareció a muchos de los usuarios de las redes sociales, quienes tacharon al matutino de Televisa de hipócritas, pues en una ocasión el famoso aseguró que no la pasó nada bien en el programa.

Recordemos que fue en el 2018 cuando Fernando del Solar dejó el programa de Venga la Alegría de Tv Azteca para unirse a las filas de Televisa y ser parte del equipo de Hoy en donde también Laura G, el conductor no la pasó nada bien. Fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano, que el actor habló de lo contento que estaba por retomar su carrera y ahí aprovechó para revelar la razón por la que decidió salir del matutino de la televisora de San Ángel.

"Se da mucho en conducción que, por ejemplo, venimos de una nota acaba de haber un accidente de coche y tú dices: '¡Wow! Tremendo como chocaron los coches, ¿no?', y volteas a ver para que alguien te responda, y nadie lo hace, se siguen con otra cosa. Chocas con pared y empiezas a perder esa confianza, aunque parezcas loco, que estás hablando con nadie, porque nadie te responde y sí pasa, es normal", comentó en aquel momento el actor argentino.

Al ser cuestionado si esto lo había vivido cuando formó parte del programa Hoy, el presentador aseguró que lo vivió en muchos lados, sin embargo, debido a todo lo que había pasado se dio cuenta que no estaba para soportar algunas cosas, sin revelar que tipo de situaciones.

"Me ha pasado en varios lugares, afortunadamente estoy en un punto en el que digo: 'Después de todas las cosas que he vivido, no estoy dispuesto a tolerar y cosas que sí. Finalmente, era yo quien estaba yendo a un lugar nuevo, era obvio que el que se tenía que ir si no estaba de acuerdo, pues era yo y fue por eso que me fui, tan tan", expresó.

Estás declaraciones fueron confirmadas por su ex compañera Laura G, quien confesó que Fernando del Solar no la pasó nada bien cuando estuvo de invitado al programa Hoy. “Él decía que no había estado cómodo. Nos dio la alegría porque era el gran regreso de Fernando del Solar”, dijo Laura G durante una emisión del programa Venga la Alegría.

Pero no fue todo, ya que muchos de los usuarios de las redes sociales tacharon de hipócrita al programa Hoy tras rendirle un homenaje para despedirlo.

"Los de @programa_hoy según bien tristes por la muerte de Fernando del Solar cuando no dejaron que se integrara a su grupito en el tiempo que trabajó ahí", "Es verdad, son unos hipócritas. A todo el que entra le hacen la vida imposible y se nota.","Son unos hipócritas, doble cara. Le hicieron la vida imposible.el se salió por salud mental.", "Bola de hipocritas", "Pa’que vea, bola de hipócritas!", "Totalmente hipócritas", "Los de @programa_hoy rindiéndole homenaje a Fernando del Solar con sus caras de hipocresía, cuando en sus propias palabras él contó que se sintió ignorado por las "estrellas" del programucho cuando compartió cuadro con ellas y por eso prefirió renunciar", son algunos de los comentarios en Twitter.

Los de @programa_hoy rindiéndole homenaje a Fernando del Solar con sus caras de hipocresía, cuando en sus propias palabras él contó que se sintió ignorado por las "estrellas" del programucho cuando compartió cuadro con ellas y por eso prefirió renunciar... pic.twitter.com/0EPSS3kiUE — Franco Martin es: Nexus6 (@chopan45) July 1, 2022

