TV Azteca ordena a Anette Cuburu descansar para evitar riesgos

La pandemia de covid-19 no está controlada y en la televisión mexicana se han dado varios casos de brotes en algunos programas y recientemente trascendió que en “Venga la alegría” podría existir un caso de coronavirus, por lo que TV Azteca mandó a descansar a una de las conductoras del matutino.

Se trata de Anette Cuburu, quien habría estado en contacto con personas que dieron positivo al virus y por ello la televisora del Ajusco le ordenó descansar para evitar riesgos de contagio entre sus compañeros de trabajo, reduciendo así la posibilidad que se registre un brote.

Fue el periodista de espectáculos Alex Kaffie quien ventiló en su columna “Sin lisonja” el motivo por el que TV Azteca mandó a descansar a Anette Cuburu en los próximos días pues ya tuvo bastante con los brotes que se registraron en otras producciones como MasterChef Celebrity.

Aunque se sabe que las emisiones de “Venga la alegría” de la semana que inicia han sido ya grabadas con anterioridad, es muy probable que Anette Cuburu no aparezca en alguna de ellas, pues el tiempo que TV Azteca le ordenó recluirse fue de por lo menos 15 días.

“Me entero que Televisión Azteca le ordenó a Anette Cuburu que no se presente a trabajar en 15 días. ¿El motivo? La conductora estuvo cerca de personas que dieron positivo en covid-19, situación que la vuelve ‘sospechosa’ de tenerlo también”, escribió Alex Kaffie en su columna.

“Es por eso que no recientes días (No incluyendo hoy que ‘Venga la alegría’ y ‘Al extremo’ transmitirán programas grabados) ha estado ausente de los espacios en los que participa habitualmente. Y hasta que compruebe que no es peligrosa, es decir, que no tiene coronavirus o su variante, volverá a ser instalada en su puesto de trabajo”, agregó el periodista de espectáculos.

Esta es una de las medidas que TV Azteca ha implementado para evitar riesgos de contagios entre los conductores de sus programas y esta vez le tocó a Anette Cuburu, quien no se ha pronunciado al respecto sobre si tiene covid-19 o no, al igual que “Venga la alegría” tampoco ha emitido algún comunicado al respecto.

Lo más reciente publicación de la presentadora de televisión en Instagram fue una fotografía en la que posa con su familia en un marco netamente navideño, decorado con pinos y globos, y un mensaje para sus fans que tiene que ver con la temporada, recibiendo de vuelta muchos comentarios positivos.

Hay que recordar que Anette Cuburu se convirtió en tendencia en los últimos días luego de dirigirse a Mara Patricia Castañeda como “la ex esposa” de Vicente Fernández Jr., pues la periodista de Televisa fue la única que tuvo acceso al funeral de Vicente Fernández y pudo entrevistar a los miembros de la familia.

