TV Azteca coquetea a Andrea Escalona pero es de las consentidas de Televisa

Luego de algunos años de figurar como parte del elenco del programa de revista "Hoy", la conductora Andrea Escalona, compartió que aunque TV Azteca le coqueteó no regresaría, pues reveló es una de las consentidas de Televisa.

La hija de la finada productora Magda Rodríguez, dijo en entrevista con Edén Dorantes, que sí visitó la televisora del Ajusco pero fue por una importante razón. Y es que Andrea Escalona contó que desde que formaba parte de las filas de TV Azteca junto a su madre, tenían una especie de ahorro en una cuenta de nómina y fue a recuperarlo.

Por lo que la también bailarina dijo que por ningún motivo se iría del matutino más visto de México ni mucho menos de la casa, cuyos ejecutivos 'del sexto piso' le han brindado todo el apoyo desde que murió Magda Rodríguez y desde que llegó por primera vez a la empresa.

Y sobre sus proyectos dijo: "Ahorita enfocada en 'Hoy', en llevarles entrevistas, exclusivas, 'mis Ángela Aguilar', les tengo como muchas que me encanta como entrevistar gente -igual que tú-, reportear, quiero hacer más entrevistas; en eso me estoy enfocando este año. Sí quiero llevar más contenido dentro del show, a parte de lo que hacemos".

Por otro lado, dijo que está disfrutando su vida al máximo con viajes, una buena comida, recreación, etc., pues eso la anima a seguir adelante.

Respecto a su visita a TV Azteca, o si se vienen algunos cambios en el matutino de Televisa, Andrea comentó: "Fuimos a Azteca al Banco Azteca y de hecho nuestros jefes lo sabían, porque -ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo- pero nosotros, cuando estábamos en Azteca, te pagan por nómina Azteca y tenemos la tarjeta, y había un 'dinerito' que no queremos que se nos pierda. Era un 'dinerito' de mi mamá que junté con uno mío y nos sacaron un mail para poder entrar al banco y ya"

"Y obviamente en nuestros jefes en el sexto piso lo sabían: 'Oigan tenemos que ir a recuperar un dinero', 'Sí, sí vayan', 'Y luego les invito una comida'. Pero nosotros ahorita seguimos felices en Televisa con exclusividad, muy contentas con la empresa, con todo lo que nos han apoyado; yo no tengo más que palabras de agradecimiento con Televisa".

"Con los ejecutivos, desde siempre; creo que ellos estuvieron en el momento más difícil y más duro de mi vida y se portaron demasiado bien. Entonces sea cuando sea, que termine esta historia, siempre va a ser un final feliz. O sea a mi mamá el cambió la vida Televisa, y por ende a mí y por este año todavía tenemos contrato con ellos, pero ya después, lo que quieran los jefes o la empresa, mientras ellos sigan queriendo, uno sigue aplaudiendo y chambeando porque en lo personal, yo estoy muy feliz con la empresa; y hasta ellos quieran que yo siga aquí, yo pienso seguir aquí".

Edén Dorantes abordó el tema sobre que se ha rumorado el nombre de Alexis Núñez para cambio de estafeta de la producción de "Hoy", pero Escalona dijo que por el momento no se les ha comentado nada a ella y al elenco del matutino de Televisa.

Por último Andrea Escalona dijo que ella sigue enamoradísima de su trabajo en "Hoy" y no piensa cambiar de sueño, pues por lo pronto está en ese sueño que siempre quiso estar.

