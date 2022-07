Succession y Ted Lasso, favoritas en unos Emmy que nominan a Los juegos del calamar

Aunque “Los juegos del calamar” ha sido un fenómeno mundial en el streaming, la exitosa serie de Netflix no pudo alcanzar las 25 nominaciones que obtuvieron “Succession” o las 20 de “Ted Lasso”, las cuales son las favoritas en los Emmy.

La ficción de Netflix, cuyo éxito global sorprendió a la propia compañía, suma 14 nominaciones, algunas muy importantes como mejor serie dramática y mejor actor protagonista para Lee Jung-jae, aunque queda lejos de las 25 candidaturas de “Succession”, la producción que más alegrías está dando a HBO tras el final de “Game of Thrones”.

El drama familiar, que ya venció en los Emmy de 2020, se ha acercado este año al récord de 32 nominaciones que precisaron “Game of Thrones” en 2019, su año de despedida, una marca difícil de superar en plena era de consumo masivo de la pequeña pantalla.

Lee también: Marlene Favela y Mauricio Islas competirán en Top Chef VIP, nuevo reality de Telemundo

Así lo subrayó el presidente de la Academia, Frank Scherma, antes de anunciar los candidatos: “Hemos recibido un número “récord” de participaciones. Es un momento histórico para la producción televisiva”.

Ese 'boom' no sería posible sin la aparición de nuevos agentes en el mercado como Apple TV+, el servicio de contenidos del gigante tecnológico que ha vuelto a situar a su comedia “Ted Lasso” entre las ficciones más reconocidas del momento.

Lee también: Los juegos del calamar y Stranger Things aspiran a liderar candidaturas de los Emmy

Tras ganar el Emmy el año pasado, la serie acumuló este martes 20 candidaturas, solo empatada con “The White Lotus”, una sátira de HBO sobre los conflictos raciales y de clase en EE.UU. que parte en posición privilegiada en el apartado de miniserie (serie limitada).

HBO se impone a Netflix

En su particular batalla por el prestigio, HBO barrió al cosechar 140 nominaciones entre todos sus títulos, marcando distancias con Netflix, que se conformó con 105 menciones.

Esa diferencia se explica, en parte, porque las grandes apuestas de Netflix se han desinflado en el conteo: sus dos series más vistas de la historia, “Squid Game” y “Stranger Things”, cosecharon 14 y 13 candidaturas respectivamente.

Además, ambos competirán en la mejor serie dramática, donde “Succession” es ya la indiscutible favorita. “Ozark”, “Better Call Saul”, “Euphoria”, “Severance” y “Yellowjackets” son el resto de dramas nominados.

En comedia, la amable y futbolera “Ted Lasso”, protagonizada por el carismático Jason Sudeikis, encuentra fuerte rivalidad en “Hacks”, protagonizada por Jean Smart en el papel de una historieta de capa caída que busca recuperar el éxito perdido.

“Abbott Elementary”, “Barry”, “Curb Your Enthusiasm”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Only Murders in the Building” y “What We Do in the Shadows” completan la lista de aspirantes a mejor comedia.

Finalmente, en miniserie habrá dos tramas basadas en casos reales sobre personas que inventaron una vida que no les pertenecía, la tendencia narrativa del año. Son “The Dropout” e “Inventing Ana”, que se medirá con “Dopesick”, “Pam & Tommy” y “The White Lotus”.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más