Spiderman, rey indiscutible de la taquilla en el fin de semana de Navidad

Desde que llegó a salas de cine, “Spiderman: No way home” se ha convertido en el rey indiscutible de la taquilla y el pasado fin de semana de Navidad obtuvo un ingreso de más de 80 millones de dólares, cifra con la cual ha sobrepasado los mil millones de dólares en menos de dos semanas.

De acuerdo con el portal especializado en la taquilla cinematográfica Box Office Mojo, la última aventura cinematográfica de Spiderman, nueva cinta de Marvel, es el rey indiscutible de la taquilla en Navidad y va que vuela para mantenerse en la cima para el fin de año.

La tercera entrega de la saga en su última etapa iniciada en el 2017 por Jon Watts como director y Tom Holland en la piel del superhéroe arácnido ha recaudado en Estados Unidos y Canadá hasta la fecha, desde su estreno el 16 de diciembre, 467.3 millones de dolares, de los cuales 81.5 millones han sido solo en los tres días del fin de semana de Navidad.

Lee también: De Octavio Ocaña a Vicente Fernández, los famosos que murieron en el 2021

La película lleva camino de batir todos los récords

Así, se ha convertido en la cinta que más recauda en menos tiempo desde el inicio de la pandemia, y es también la producción de Sony que más rápido ha alcanzado los US$ 1,000 millones de recaudación desde que en el 2015 lo hiciera “Star Wars: The Force Awakens”.

En la taquilla estadounidense del fin de semana navideño, detrás de Spiderman quedan muy lejos las otras dos películas más vistas: “Sing 2″, con US$ 23 millones y “The Matrix Resurrections” con US$ 12 millones.

Lee también: Alejandra Guzmán y Paulina Rubio serían madrinas de nuevo programa de Televisa

“The king´s man” con US$ 6.3 millones y “American underdog” con US$ 6.2 millones quedan en cuarto y quinto puesto, mientras que la nueva adaptación de “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg, sigue sin despegar y se situó en sexto lugar con US$ 2.8 millones este fin de semana.

A nivel mundial, Spiderman lidera claramente la taquilla seguida por dos producciones chinas (“La batalla del lago Changjin” y “Hola Mamá”) y de la película de James Bond “No time to die”, así como de la novena entrega de “Fast & Furious”.

Cancelan los Critic’s Choice Awards por la nueva ola de contagios

La CCA agrupa a medio millar de críticos cinematográficos de Estados Unidos y Canadá, sus premios cumplían este año su 27 edición y “Belfast” y “West Side Story” lideraban las nominaciones.

“La decisión más prudente y responsable en este punto es posponer la ceremonia. Estamos en contacto con los responsables sanitarios del Condado de Los Ángeles y trabajando para encontrar una nueva fecha para celebrar una gala presencial y con la salud como principal prioridad”, señala el comunicado difundido en Twitter por la CCA.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más