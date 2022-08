Sorprende Marjorie de Sousa cantando en Inglés ¿para El Conde?

A la par de estar "con todo" para interpretar a Cayetana Carrá, su próxima villana en la lista, la actriz Marjorie de Sousa sorprendió tras aparecer cantando en Inglés, una sensual canción que podría ser parte de su personaje en la teleserie "El Conde: Amor y Honor" de Telemundo que está prevista para estrenarse en 2023.

La hazaña de la venezolana fue compartida a través de sus historias de Instagram y replicada por su cuenta de fans número uno de Instagram, @sousaticos, que compartieron el momento en el que Marjorie de Sousa está cantando dicho tema.

Y es que, la novela "El Conde: Amor y Honor" se viene venir cargada de sorpresas, entre las que destacan el triángulo amoroso que habrá entre Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras -los protagonistas- y Marjorie de Sousa, quien les hará ver su suerte por entrometerse en su relación y no poder hacer realidad su sueño de amor.

Lee también: Marjorie de Sousa la rompe en tv con elegante jumpsuit strapless

"¿Nueva música? @marjodsousa" se lee en el post de este martes, al pie del clip en el que se le ve a Marjorie de Sousa vestida de forma muy casual y en un estudio de grabación con audífonos puestos y frente al micrófono, deleitando con su dulce voz.

Y en dicho clip se lee: "#elconde #cayetanacarrá" y etiqueta a las cuentas de la mism red "@telemundoseries y a @telemundo"; lo que podría significar que este tema será parte de la nueva versión de "El Conde de Montecristo" que este 2022 ha iniciado su producción con un elenco que promete cautivar a los televidentes estadounidenses y latinos.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y entre los comentarios se lee: "Que hermosa voz inquietante, también diría muy, muy sexy... así sí me gusta muchos besos", por parte de un fan francés y el deseo que nunca falta entre sus seguidores: "Bendiciones".

Pero fue la propia rubia venezolana, quien también provechó para mostrar el momento en el que se encontraba en el estudio "tomando clases" con los expertos en hacer música y demás detalles.

Todo parece indicar que Marjorie de Sousa está dando lo mejor de sí para esta nueva oportunidad en Telemundo, por lo que no sólo se prepara para dar vida a Cayetana Carrá, sino que además muestras sus dotes y habilidades artísticas que podrían ser un plus para su nueva participación... Será en 2023, cuando la venezolana de 42 años vuelva a brillar en la pantalla chica, gracias al mencionado melodrama.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!