Sorprende Angelique Boyer con sus dotes histriónicos en Me Caigo de Risa, Gala Disfuncional

Desde la tarde del pasado domingo, el conductor Faisy, titular del show televisivo "Me Caigo de Risa, Gala Disfuncional", anunciaba la participación de la actriz Angelique Boyer como madrina del inicio de una nueva temporada en el Canal de las Estrellas, pero de lo que se vio en fotos a lo que se pudo apreciar durante la transmisión del mismo, dista mucho.

Y es que Angelique Boyer sorprendió con sus dotes histriónicos en el escenario como el canto, el baile y la actuación -por supuesto-, así como también dio muestra de su destreza y equilibrio; aunque en otras actividades como las adivinanzas no le fue también.

La primera actividad que le tocaría hacer, sería ponerse a la par del elenco de "Me Caigo de Risa, Gala Disfuncional" de Televisa, y quitar un mantel de un mesa llena de objetos, tratando de que no se cayera ninguno o se cayera el menor número de estos. Y la novia de Sebastián Rulli dejó a todos con la boca abierta, luego de que fue quien logró que más objetos permanecieran intactos en el lugar; fueron más de 36 los que se quedaron en la mesa.

Posteriormente de que rompiera récord en dicha actividad, Angelique Boyer, que lució un traje tipo sastre de palazzo y saco plateados con zapatillas tipo stiletto a tono y u top blanco, participo en el reto de pasar un pollo de plástico (de juguete) entre cada uno de los participantes, sin tocarlo con las manos y tratando de prensarlo y detenerlo con el cuello; en el primer intento falló junto a Gaby Platas, pero posteriormente salió victoriosa.

Los chistes, las adivinanzas, imitar un objeto o completar frases, fueron parte de los retos que la actriz que este lunes ha llagado a sus 34 años de edad, tuvo que superar tras amadrinar la nueva temporada de la Gala Disfuncional de "Me Caigo de Risa".

Pero no sólo eso, pues además, la actriz de origen francés, presumió sus dotes de canto cuando fue objeto de una serenata por parte de Alfonso 'Poncho' Borbolla, Armando Hernández y Ricardo Fastlicht; y con éste último, de quien fue pareja en 'Paso a paso' -la sección de baile de la emisión- Angelique Boyer echó a volar la imaginación y pensó rápido para idear nuevos pasos de baile de la coreografía.

Sin duda, la actuación es lo suyo y por eso, Angelique Boyer pudo improvisar tanto en el canto como en un sketch en el que era mamá de Xiomara, personaje que le inventó a Mariazel Olle Casals, que le hizo de una chica que tenía el demonio por dentro y a la que le haría un exorcismo.

Y para terminar la noche, la protagonista de telenovelas, recordada durante el show por la maldad de su "Teresa" (2010), actuó como una novia enloquecida porque el pastel de su boda estaba todo desbaratado en "El Escenario Inclinado", llevándose los aplausos de los presentes (elenco del show y el público).

