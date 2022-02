Sofía Rivera Torres: ‘Lo peor que le pasó a mi carrera fue casarme con Eduardo Videgaray’

Desde que anunciaron su relación, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray han sido una de las parejas más mediáticas y seguidas en el medio del espectáculo, pues llamó la atención la diferencia de edad entre ellos y, por primera vez, la conductora de TV reconoció que lo peor que le pasó a su carrera fue casarse con él.

En su reciente visita al programa “Pinky Promise“, que conduce Karla Díaz, Sofía Rivera Torres sorprendió a todos al hacer una revelación que dejó con la boca abierta a sus fans y que tiene que ver con su matrimonio con Eduardo Videgaray, con quien tuvo una boda por lo civil en octubre de 2020.

“Lo peor que le pasó a mi carrera fue casarme con Eduardo Videgaray”, afirmó la presentadora de televisión durante la charla que sostuvo para el programa, el cual se transmite mediante YouTube y que para esta emisión también tuvo como invitadas a la periodista deportiva Inés Sainz y a la conductora de TV Marisol González.

La actriz de “Si nos dejan” reveló que no todo ha sido miel sobre hojuelas desde que contrajo matrimonio con el popular presentador de televisión, pues en lo profesional consideró que le ha afectado un poco dado que dejó de ser reconocida por su trabajo y pasó a ser “la esposa de”.

“Feo que lo diga, pero la mayor dificultad que tenido como mujer, o sea, lo peor que le ha pasado a mi carrera fue casarme con Eduardo Videgaray. A mi carrera, ¡eh! No en lo personal. En mi vida personal fue la mayor bendición”, explicó Sofía Rivera Torres, adelantándose a las especulaciones si no aclaraba el punto entre su vida privada y profesional.

Desde que le dio el sí a Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres señaló que su carrera profesional como presentadora de televisión está un tanto “sepultada”, pues todo el mundo la reconoce ahora como la pareja del popular conductor de TV y siente que ella ha perdido un poco de presencia, por lo que han intentado separar lo personal de lo laboral.

Sin embargo, lo anterior es complicado debido a que ambos trabajan juntos en el programa “¡Qué importa!”, de Imagen Televisión, aunque ella ha tratado de ingresar a otros ámbitos como la actuación, donde ya tuvo un papel en la telenovela “Si nos dejan“, como Mabe, la mejor amiga de Julieta.

“Llevo desde los 16 años trabajando, barriendo, ganándome el lugar, y en el momento en el que me casé, ah no, pues ya es ‘la esposa de’. Eso es algo que para mí ha sido bien difícil. Incluso me ha tocado tomar distancia profesional entre nosotros, pero es bien difícil porque estamos juntos en un programa… Y en México es bien fácil estereotipar a la mujer”, comentó la presentadora de televisión.

No obstante con lo ocurre a escala profesional, su unión con Eduardo Videgaray ha traído muchas cosas positivas a su vida personal y una de las que más aprecia es el hecho de haberse convertido en “madrastra” de la hija adolescente de su esposo, cuya madre falleció hace algunos años: “Llegó a mi vida a enseñarme muchísimas cosas, como que me creció un nuevo corazón para quererla”, aseguró.

Mira lo que dijo en el siguiente video a partir del minuto 13 con 30 segundos.

