Sin remordimientos, el salto definitivo de Michael B. Jordan en el séptimo arte

Tras protagonizar las dos primeras partes de la saga de “Creed” y obtener famas en cintas taquilleras como “Black Panther”, Michael B. Jordan ha llamado la atención en Hollywood y sus nuevos proyectos podrían consolidarlo como uno de los actores más exitosos del séptimo arte en la actualidad.

Primero, el actor protagoniza la película “Sin remordimientos”, que se estrenará este viernes 30 de abril por Amazon Prime Video, y es una adaptación de la novela de Tom Clancy, con la cual espera tener éxitos pues el género es algo en lo que siempre quiso experimentar desde niño.

Michael B. Jordan también prepara su debut como director con el tercer film de “Creed”, la historia del hijo de Apolo Creed, que busca hacerse de su propio nombre y escribir historia en el boxeo como lo hiciera su padre, gran rival y amigo de Rocky Balboa.

Pero antes de ello, Michael B. Jordan está concentrado en “Sin remordimientos”, dirigida por Stefano Sollima ("Sicario: Day of the Soldado", 2018), que es una historia de venganzas y traiciones en la que también aparecen Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Colman Domingo y Lauren London.

Jordan no es, ni mucho menos, un novato en propuestas para el gran público. Pero a diferencia de "Black Panther" o las cintas de "Creed", el actor no tiene en esta nueva película la protección de Marvel detrás o el respaldo de Sylvester Stallone como Rocky Balboa, por lo que "Sin remordimientos" parece un importante examen para Jordan en una de las pruebas preferidas de Hollywood para sus nuevas estrellas: comprobar si pueden ser o no los líderes de una gran saga de acción.

Un ascenso casi modélico

Jordan (Santa Ana, EE.UU., 1987) puede presumir de haber tenido un ascenso en la industria prácticamente intachable tras dar todos los pasos necesarios. Empezó su carrera en la televisión con un papel pequeño en la legendaria "The Wire" (2002-2008) cuando apenas era un chaval, y posteriormente alcanzó cierta notoriedad con su incorporación al emocionante drama deportivo de "Friday Night Lights" (2006-2011).

No obstante, su primera llamada al estrellato la dio en 2013 con "Fruitvale Station", la ópera prima del director Ryan Coogler. Esta película sobre la violencia policial y el racismo contra los afroamericanos triunfó en festivales como el de Sundance y en premios como los Spirit.

Ryan Coogler volvió a contar con Michael B. Jordan para ser el villano de "Black Panther", un hito del cine de superhéroes con su reivindicación del "black power" y un absoluto huracán en los cines con 1.347 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Para entonces, Jordan ya era muy conocido por haberse metido a puñetazos y en el ring con Sylvester Stallone en "Creed" (2015). Aunque ese mismo año también se dio el mayor bofetón por ahora de su carrera: la vapuleada por la crítica y el público "Los cuatro fantásticos" (Fantastic Four) (2015).

En cualquier caso, Jordan es ya a sus 34 años un habitual de las listas de prestigio y de actores a seguir. Por ejemplo, The New York Times le eligió en 2020 en el puesto 15 de los 25 mejores intérpretes del siglo XXI, Time le situó el año pasado entre las cien personas más influyentes del mundo, y la revista People le nombró el hombre más sexy de 2020.

¿Y ahora? acción y venganza

"Sin remordimientos" presenta a John Kelly (Jordan), uno de los personajes más conocidos del escritor Tom Clancy y que es un agente de operaciones especiales de Estados Unidos que tras una misión en Siria regresa a su país.

Pero sus enemigos le persiguen hasta su hogar y matan a su mujer embarazada, un asesinato por el que Kelly buscará venganza y derribará a todo aquel que se ponga en su camino. Jordan, quien confesó ser un gran fan del cine de acción, no ocultó que el rodaje de "Without Remorse" fue muy exigente y que acabó "machacado". "Pero mereció mucho la pena", defendió.

El actor subrayó asimismo la oportunidad que supuso para él entrenar para esta película y hacer la mayoría de sus escenas de acción, y también habló sobre lo que aprendió como productor de un gran proyecto como "Sin remordimientos". "Sé cuándo debo callar y escuchar (...). Y en esta película fui una esponja", detalló.

Por último, Michael B. Jordan, que en marzo confirmó que debutará como director en "Creed III", reflexionó sobre la relación entre el cine y las plataformas de "streaming", ya que "Sin remordimientos" era una cinta que Paramount iba a estrenar en las salas pero que, debido a la pandemia, acabó siendo vendida a Amazon.

"Creo que habrá un saludable equilibrio entre las dos cosas", apuntó sobre la "evolución" del sector de la exhibición. Me parece que hay algo en sentarte en casa y ser capaz de tener un acceso instantáneo a las películas que quieres ver, pero yo también voy a ir al cine y a tener asimismo la experiencia del cine", agregó.

