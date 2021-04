Sin maquillaje, Ana María Polo de Caso Cerrado parece Laura Bozzo

Este 11 de abril se cumplen 62 años del nacimiento de un ícono cubano que ha brillado en la televisión latina, como lo es la Dra. Ana María Polo, quien por más de 20 años, ha estado al frente del progama de TV estadounidense, "Caso Cerrado"; sin embargo, en este domingo de relax, la abogada lució sin gota de maquillaje, lo que hace parecerse a su colega Laura Bozzo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la experta en atender casos en materia de Derecho en la pantalla chica de Telemundo, se mostró agradecida de llegar a los 62 años, y para ello escribió: "¡Agradecida! Feliz de cumplir un año más de vida. Gracias a todos por su cariño. #HeDicho #CasoCerrado #AnaMariaPolo", por lo que ha recibido un sinfín de cariñosos mensajes.

Sin embargo, pese a ser un día de fiesta para la doctora más conocida de la televisión, no fue ocasión para festejar con una fiesta, pues la situación del Covid-19 presente en todo el mundo, no lo permite. Es por ello, que Ana María Polo, se tomó un tiempo para ella y esta vez, no lució maquillada como normalmente lo hace en sus concurridos shows televisivos.

Incluso, el pasado 7 de marzo, la Licenciada en Derecho con docto, publicó el momento en el que le estaban aplicando la vacuna contra el coronavirus, y este 11 de abril, no es la única vez que se ha mostrado sin gota de maquillaje, pues el día de la vacuna, estaba irreconocible, ¡parecía otra!

Sin embargo, la doctora pasó por alto el detalle y más bien se concentró en lo importante, su vacuna; así lo expresó: "Me vacuné. ¡Háganlo ustedes también por el bien de todos! #HeDicho #CasoCerrado #AnaMariaPolo", momento, en el que aprovechó para sugerir a sus seguidores que buscaran aplicarse el antídoto.

Y es que, es la Dra. Ana María Polo es seis años menor que su colega de origen peruano Laura Bozzo quien tiene 68 y presume de tener una figura envidiable a su edad, pues siempre se ha mostrado muy activa y preocupada por su salud; no obstante, a decir verdad, no es una de las mujeres más bellas de América Latina, por lo que al ver a la titular del show "Caso Cerrado" sin gota de maquillaje, se puede hacer una comparación con la peruana, quien también tiene el grado de doctora.

Sin embargo, cada día -desde hace veinte años-, la doctora ha cumplido con el protocolo de pasar por el departamento de maquillaje de la producción de Telemundo del que ella es titular, y durante esta pandemia, se ha visto un poco más relajada debido al confinamiento forzoso que desde hace un año se empezó a hacer evidente en todo el mundo.

Por su parte, la Doctora Honoris Causa Laura Bozzo, ha sido objeto de las críticas, toda vez que hace su aparición en televisión o a través de sus redes sociales, sin gota de maquillaje, pues muchos aseguran que no ha sido muy agraciada por la belleza.

Pero a la presentadora de tv peruana, no parece importarle la opinión pública, pues ella siempre ha dejado claro que es lo más natural posible, -sólo que como es natural-, no es posible que se vea como una jovencita de 20 años y mucho menos sin make up.