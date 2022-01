Silvia Navarro y Mauricio Ochmann pelean por no cuidar los hijos en nueva película

Silvia Navarro y Mauricio Ochmann, darán vida a los personajes de Vicente y Florencia respectivamente, quienes pelearan por no cuidar a sus hijos en la nueva película Mamá o Papá. Cuando vio a Silvia Navarro a darle decidida un pastelazo que no estaba en el guión, Mauricio Ochmann se salió del personaje para calmarla, pero ya no era ella, sino Florencia, y su respuesta antes de arrojárselo fue un fúrico: "¡Me vale! ".

Aún no saben si esas imágenes improvisadas aparecerán en la película Mamá o Papá, la cual acaban de terminar de filmar, pero ambos actores creen que ejemplifica cómo se metieron en la acalorada y divertida pelea de sus personajes por no tener la custodia y cuidar de sus hijos.

Los actores dan vida a Vicente y Florencia, quienes, a la par que se divorcian, reciben los ascensos con los laborales que siempre soñaron, por lo que cada cual espera que sea el otro quien se encargue de cuidar a sus tres hijos. "Es una temática que nos ha pasado, siempre es un tema cuando tienes oportunidades de trabajo y estás con hijos y separándose. Es una manera divertida de ver las cosas.

Lee también: Fabiola Guajardo: ‘No me parezco en nada a Soraya Montenegro’

"Yo creo que los papás van a estar muy contentos de ver lo que le hacemos a estos niños porque somos su alter ego. Me imagino que dirán: 'Ellos nos representan'", compartió Navarro en entrevista.

Los protagonistas tienen claro que Vicente y Florencia terminaron su ciclo como pareja y es algo que no se cuestionan, pues sus reflexiones se han centrado en la paternidad y la maternidad. Ambos tienen hijos en la vida real, por lo que valoran que la trama divertirá a quienes crían a sus pequeños, pero también dejarán un mensaje positivo al, eventualmente, provocar la reflexión.

"Cada vez me convenzo más del privilegio que tengo de conocer a León (su hijo) porque es un ser humano espectacular. Es alguien que me da gusto conocer y tener la oportunidad de verlo desde chiquito, pero hay momentos donde uno se cuestiona si lo está haciendo bien o mal.

Lee también: Cuando Malillany Marín presumió silueta perfecta en ceñido vestido tinto

"La intención es hacer lo mejor posible, pero somos seres humanos. Son momentos, siempre la vamos a estar regando y siempre vamos a tener cosas afortunadas. Esta es una perfecta historia para reírnos y pasarla bien", subrayó Navarro.

La dupla coincide en que es una historia familiar, pues remarcaron que la dirección de Ernesto Contreras dotó de complejidad a la trama y sacó a relucir matices que los hijos también pueden entender, ya que pocas veces se cuestionan qué quieren para sus vidas sus papás.

"Tengo una hija de 17 y otra de cuatro años, ahora con Kai no soy el mismo que cuando estaba chiquita Lorenza, he ido creciendo, madurando y aprendiendo diferentes cosas, me agarran en diferentes etapas, pero siempre disfrutado mucho la paternidad.

"Creo que como hijo siempre los ves igual, no te das cuenta que estás creciendo al mismo tiempo. Todos los niños y la gente se va a identificar en alguna etapa de su vida. Está muy inteligente este tema de que hay un hijo de cada edad, pasando por diferentes etapas", explicó Ochmann. La película de Videocine está prevista para estrenarse durante 2022

Síguenos en