Silvia Navarro y Mauricio Ochmann en una nueva aventura ¡de película!

Una nueva aventura de película está por comenzar entre los actores Silvia Navarro y Mauricio Ochmann, quienes el pasado jueves, dieron el banderazo oficial al rodaje de la cinta "Mamá o Papá" y sí lo presumieron ambos, al lado de los chicos que darán vida a sus hijos.

Fue a través de las historias de Instagram que tanto Silvia Navarro como Mauricio Ochmann, compartieron un momento íntimo "en familia", pues el punto centra de "Papá o Mamá", será el divorcio y les darán a elegir a sus hijos con quién se quedan.

La cinta "Papá o Mamá", es Ernesto Contreras y narra la vida de Florencia y Vicente (Silvia Navarro y Mauricio Ochmann), que son una pareja perfecta, un par de triunfadores que siguen buscando el éxito profesional en sus vidas.

Lee también: A 11 años de Cuando me enamoro, así lucen Silvia Navarro y Jessica Coch

No obstante, la vida los llevará por caminos diferentes con una postura en común; ambos quieren el divorcio, del que también buscan salir victoriosos. La noticia de la nueva película que ambos actores de telenovelas están a punto de iniciar, fue revelada por Televisa Espectáculos y más tarde, replicada por el periodista Chema Cortés del sitio @noveleandomex de Instagram. No obstante, ambos compartieron la noticia en sus redes sociales.

En tanto, la cinta sería el nuevo proyecto de Silvia Navarro, quien viene de tener una importante participación en "La suerte de Loli" (2021) de Telemundo como Dolores Aguilar Balderas 'Loli', y de hacer algunas colaboraciones para Netflix como la cinta "Se Busca Papá" (2020) junto a Juan Pablo Medina, Victoria Viera y Natalia Coronado.

Lee también: Mauricio Ochmann celebró sus 44 años con Aracely Arámbula y sus dos hijas

Mientras que, después de su colaboración en la primera temporada del reality show "De Viaje con los Derbez" (2019) y otra colaboración para Netflix como "Ahí te Encargo" (2020) junto a Esmeralda Pimentel, Mauricio Ochmann celebraba su regreso a los escenarios en el teatro con su participación en la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?" junto a Aracely Arámbula y Anastasia Acosta; producción de Rubén Lara.

Para finalizar este 2021, ambos unirán sus talentos en esta nueva cinta que al momento, se desconoce si llegará a las salas de cine o será una nueva colaboración para las compañías de streaming.

Por otro lado, los seguidores de @noveleandomex, reaccionaron gustosos de que Silvia Navarro y Mauricio Ochmann protagonicen una cinta, pero muchos piden verlos en la pantalla chica de alguna televisora en un melodrama: "Ellos debieron estelarizar alguna telenovela, ojalá se nos haga verlos en melodramas, también".

"Aaaaaa que emoción", "PAREJAZA", "Todo el éxito", "Otro éxito de mi amor y estaré aquí para apoyarte siempre ¡Orgullo!", "Ya quiero", "Cuándo?", "Qué emoción", se leen en los demás comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!