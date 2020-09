Sigue Claudia Álvarez los pasos de Grettell Valdez al mostrar ¡su panza de embarazada!

La actriz de televisión Claudia Álvarez, quien está a punto de estrenar la telenovela "Vencer el Desamor", compartiendo créditos protagónicos con David Zepeda y la primera actriz Daniela Romo, siguió los pasos de su amiga y colega Grettel Valdez, al mostrar su panza de embarazada en sus redes sociales, por lo que causó furor.

El día de ayer, Grettell Valdez acaparaba titulares por haber mostrado una supuesta panza de embarazo en una oficina de trabajo mediante un Tik Tok, mismo que se viralizó al grado de colocarse como uno de los mejores clips con 40.4K.

En esta ocasión fue Álvarez quien a través de sus historias de Instagram se dejó ver con panza de embarazada junto a su compañera de telenovela Valentina Buzzurro, quien será una de las protagonistas del mismo melodrama.

En la descripción de la historia, Claudia escribió: "Cual siamesas”. Sin embargo, la actriz dijo que su panza era falsa, pues utilizaría una prótesis sólo para simular un embarazo .

Mediante su perfil, la esposa del también actor Billy Rovzar, preguntó a sus más de 2.5 millones de seguidores: "¿Quieren ver qué es lo que nos ponemos cuando salimos embarazadas?" y continuó: "Miren esto, es plástico y es un cinturón", con esto, la actriz de "Simplemente María" revelaba uno de los efectos más utilizados en la televisión.

Y como era de esperarse, su historia se viralizó en perfiles de clubes de fans y en otras redes sociales. Entre los comentarios que le hacían los fans, eran sólo de cariño y apoyo a la actriz, madre de Kira; entre estos se pueden leer:

"Me encanta tu look", "Embarazada o no te ves preciosa", "Que bonita te verías embarazada otra vez" y "Ya muero de ganas por ver la novela".

La actriz está encantada de ser madre junto a su esposo Billy Rovzar, quienes se estrenaron en el difícil oficio de la paternidad el pasado 26 de diciembre de 2019, quienes recibían a la pequeña Kira muy emocionados y como un gran regalo de Navidad.

Incluso, ambos famosos presentaron a la bebé en una fotografía sin precedentes, como Dios los trajo al mundo, misma que generó miles de corazones rojos a los felices padres de familia.

