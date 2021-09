Showtime aprobó “Let The Right One In", serie protagonizada por Demián Bichir

Tras los múltiples proyectos en los que el actor mexicano, Demián Bichir ha trabajado en Estados Unidos, ahora el famoso protagonizará la serie de vampiros, Let The Right One In.

Fue hace unas horas que la cadena Showtime dio luz verde para que el mexicano Demián Bichir protagonice la serie sobre esta criatura de 10 episodios. Let The Right One In es una adaptación televisiva de la exitosa película sueca de 2008.

Tras la aprobación de Showtime, se reveló que las filmaciones de la serie tendrán lugar en Nueva York y comenzarán a inicios de 2022.

Cabe señalar que Demián Bichir, nominado al Óscar, cuenta con experiencia en la televisión estadounidense, pues estelarizó, entre 2013 y 2014, la serie detectivesca The Bridge. En Let the Right One In, el mexicano interpretará a un hombre maduro que consigue víctimas para que una pequeña vampira (Madison Taylor Baez, de Selena, la Serie) se alimente.

La historia fue creada por el novelista sueco John Ajvide Lindqvist, quien publicó el libro homónimo en 2004. Cabe señalar que está magnífico proyecto llega a la vida de Demián Bichir justo cuando el famoso será homenajeado junto con Rita Moreno en la Celebración del Cine Latino, de la Asociación de Críticos de EU.

El homenaje está programado para el jueves 9 de diciembre, la reunión honrará a los artistas Rita Moreno, Lin-Manuel Miranda y Demian Bichir, junto a un grupo de homenajeados adicionales, muchos asociados con películas que estrenarán el resto de este año, aún por anunciar.

El festejo, que se presentará virtualmente y llega tras varias ediciones de una "Celebración del Cine Negro", tiene como objetivo poner el foco en las contribuciones de grandes artistas nominados y ganadores del Óscar, como los nombres antes mencionados.

Asimismo, la intención es impulsar el cine latino en general, un mercado de la industria que no siempre obtiene el reconocimiento que se merece. El mexicano Bichir es uno de los histriones latinos más importantes de los últimos años en Hollywood. Entre sus próximos proyectos se encuentra el filme de terror Chupa, al lado del cineasta Jonás Cuarón, y la adaptación televisiva de la historia vampírica Let the Right One In.

