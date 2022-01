Serie mexicana Oscuro deseo vuelve más explosiva en su segunda temporada

La icónica pareja de actores Maite Perroni y Alejandro Speitzer de la serie mexicana "Oscuro Deseo", continuarán con el suspenso en la segunda entrega mucho más explosiva de la producción de Netflix, y comparten un adelanto de la temporada en la que los personajes buscarán una nueva oportunidad para rehacer sus vidas en medio de "giros inesperados".

"Encuentros explosivos y una sorpresiva tragedia serán el detonador para un nuevo e inquietante juego de espejos y giros inesperados", anunció este lunes la plataforma Netflix en un boletín sobre el proyecto que estrena su segunda parte el 2 de febrero.

Este mismo lunes la serie develó el tráiler oficial de la historia, que sigue la vida de una profesora de universidad que vive un tórrido pero peligroso romance a espaldas de su familia tradicional, mientras la inexplicable muerte de su mejor amiga la persigue.

En el adelanto se observan los intentos de Alma (Perroni) por retomar su vida, ahora como mujer divorciada, mientras que su joven ex alumno, Darío (Speitzer), disfruta de su nueva vida marcada por la felicidad de un futuro matrimonio con una joven llamada Julieta.

En el vídeo también se observan nuevas caras, como el de la actriz colombiana Catherine Siachoque, de 49 años de edad, quien encarnará a una mujer que traerá de regreso el pasado al haber mantenido amorío con Darío, a quien también caracteriza como un "hombre violento y oscuro" en el mismo tráiler.

Por su parte, se observa a Leonardo Solares (Jorge Poza), ex esposo de Alma, intentando recuperar sus lazos con su hermano Esteban Solares (Erik Hayser), quien tendrá que pasar un periodo en la cárcel para poder concretar una venganza contra Darío.

La primera temporada de "Oscuro Deseo" en 2020 hizo posible que México se posicionara como el país de origen de una de las series más vistas en listas internacionales de la plataforma al haber estado en el top 10 de más de 75 países, como Brasil, España, Estados Unidos y Francia.

Según números de la plataforma, el proyecto escrito por Leticia López Margalli llegó a 35 millones de hogares a través de Netflix en los primeros 28 días de transmisión.

En esta segunda temporada, "Oscuro deseo" volvió a ser escrita por López Margalli y es dirigida por segunda ocasión por Kenya Márquez y Pitipol Ybarra. EFE

Con información de MÉXICO TELEVISIÓN / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Maite Perroni

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!