Señorita 89, la serie que muestra el oscuro mundo detrás de un certamen de belleza

La esperada serie de televisión "Señorita 89", basada en el oscuro mundo de las reinas de belleza del México de los años 80's, estrenó este jueves su primer tráiler oficial. La esperada serie retrata la cruda realidad que se vive dentro de un certamen de belleza.



"Todo el mundo cree que la belleza es algo que sucede así, sin mucho esfuerzo... pregúntenles a estas niñas si es así, y puedo asegurarles que si estas mujeres son hermosas es porque han luchado muy duro para serlo", anuncia el personaje de Concepción, interpretado por la actriz Ilse Salas, en una de las escenas del tráiler.

Ilse Salas da vida a una dura matriarca del concurso de belleza más importante del país. En sus manos está la posibilidad de otorgarle el éxito a una de las 32 chicas que luchan por conseguir el título como la mujer más hermosa del país.

Desde el suspenso, la historia se mezcla con la corrupción, el crimen, el abuso y retrata a una sociedad sumamente machista y sumida en los estándares de belleza que las mujeres deben de alcanzar para ser valoradas.

"Todo lo que hoy nos escandaliza, en 1989 estaba permitido... La cosificación del cuerpo de las mujeres, el acoso sexual en lugares de trabajo, el abuso de relaciones de poder por parte de los hombres y la idea de pensar en la mujer como una propiedad", afirmó por medio de un boletín la directora y guionista argentina Lucía Puenzo.

La serie de ocho capítulos estrenará el próximo 27 de febrero; los primeros dos capítulos en Puerto Rico y Estados Unidos a través de la plataforma Pantaya y en el resto de Latinoamérica por Starzplay, y mantendrá el estreno de un episodio semanal cada domingo.

La producción de dicho proyecto estuvo a cargo de los chilenos nominados al Óscar Pablo y Juan de Dios Larraín ("Ema", 2019), Ángela Poblete y Mariane Hartad de Fábula y Christian Vesper en Fremantle.

"Es una serie que explora el mundo de lo que pudo haber sido un concurso de belleza hace 30 años. Ese pasado que hoy se advierte muerto, está lleno de contextos que se sienten muy vivos. He ahí su relevancia", apuntó Juan de Dios en el mismo comunicado. EFE

