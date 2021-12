Selena, la película es incluida en el Registro Fílmico Nacional de EEUU

Tras 24 años de haber sido llevada a la pantalla de cine, "Selena", (la película protagonizada por Jennifer Lopez en el rol de la estrella del Tex-Mex), que retrata la corta historia en la música de la cantante Selena Quintanilla (1971-1995), fue incluida por La Biblioteca del Congreso entre las 25 cintas que este año serán añadidas al Registro Fílmico Nacional de Estados Unidos, según informó este martes la cadena radial National Public Radio (NPR).

La NPR señaló que desde su inicio en 1988 el Registro Fílmico ha consagrado más de 800 títulos con el objetivo de reflejar el vasto alcance de la cinematografía estadounidense.

Este año, la adición más antigua data de 1902. El corto de tres minutos sobre un circo de la compañía Ringling Bros en desfile a través de un próspero vecindario negro de Indianápolis constituye un vistazo cinematográfico poco común a una comunidad afroamericana real de esa era. “Los afroamericanos rara vez aparecían en películas de esa época, y solo en representaciones caricaturescas o burlonas”, dijo la titular de la Biblioteca del Congreso, Carla Hayden.

"Soportará la prueba del tiempo. Es una obra maestra porque permite a las personas aprender acerca de ellas mismas al ver la cultura de otros", dijo Edward James Olmos, quien interpretó al padre de la cantante, Abraham Quintanilla.

Como es habitual, algunos éxitos de taquilla fueron incluidos en la lista de este año. Gracias en parte al cabildeo en línea de aficionados, “Star Wars Episodio VI – El Retorno del Jedi” (1983) y “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo” (2001) serán preservadas para la posteridad como parte de los esfuerzos de la Biblioteca del Congreso para proteger la historia fílmica estadounidense.

"Es un gran honor que 'El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo' fuera seleccionada este año", dijo en una declaración el equipo creativo de Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens. EFE

Con información de CINE SELENA / Agencia EFE Los Ángeles, EE.UU.

