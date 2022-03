Selena Gómez se codeará con Eugenio Derbez y Salma Hayek tras su llegada a Televisa

Hace algunas semanas se dio a conocer que la actriz y cantante de talla internacional Selena Gómez, entraría por la puerta grande a Televisa México; y es que todo es gracias a una nueva plataforma de streaming en la que se pretende que trabajen grandes figuras de la televisión, el cine y la literatura.

Pero en su caso, la cantante se codeará con exitosos mexicanos como Eugenio Derbez y Salma Hayek que ya han triunfado en el extranjero como actores y productores de cine y series de importantes plataformas de streaming, tras su incursión en la televisora mexicana.

Pero será para la plataforma de streaming ViX o ViX Plus, que Selena Gómez debute como productora de series, y entre éstas, se vislumbra ya, "Mi Vecino, el Cartel", que obedece a la historia documentada de Juan Guerrero Chapa -el ex abogado del Cartel del Golfo en 2013-.

Respecto a su participación como productora de la serie, en su momento, la estadounidense de 29 años, reveló cuál fue e motivo por el que se inclinó por este tipo de proyectos, pues dijo ser una fanática de las series que cuentan la historia sobre crímenes reales.

Además, la también cantante dijo que apostaba en particular por esa serie, no tanto porque el hecho verídico ocurrió en los alrededores de Texas, estado donde ella nació; sino porque la historia es como ninguna otra.

Y tras el lanzamiento de la plataforma ViX+, propiedad de la nueva fusión Televisa Univisión, Selena Gómez se unió a un vídeo que habla sobre el contenido que traerá a millones de usuarios de los servicios de streaming, asegurando que además de encarnar diferentes tipos de personajes o traer historias diferentes, también traerán nuevas voces de diversas historias a los televidentes de habla hispana.

Por otro lado, la intérprete de "Ice Cream" de "The Album" (2020), también dijo que: "Espera una asociación larga y creativamente satisfactoria, celebrando su dualidad cultural y compartiéndola con el mundo en ViX+".

En el mismo vídeo promocional de la app, figuró Salma Hayek, Eugenio Derbez, María Dueñas y hasta Yalitza Aparicio, quienes formarán parte de los proyectos de la nueva plataforma de Televisa Univisión.

