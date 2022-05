Según Carla Estrada, Aracely Arámbula estaría en bioserie de Gloria Trevi

Tras anunciarse la bioserie de la famosa y controvertida cantante Gloria Trevi y de haberse manejado que su colega y amiga Aracely Arámbula pudiera dar vida en una de las etapas de la cantante, cuya realización del proyecto está a cargo de la experimentada productora Carla Estrada, este jueves, fue la misma creadora de contenido televisivo quien dijo que le encantaría ver a la llamada 'Chule' como parte de la bioserie de la regiomontana.

Y es que, fue en agosto de 2021, cuando se pudieron haber dado las primeras pláticas entre la tercia de famosas, y para que no quedara duda de ello, hasta Carla Estrada compartió algunas fotografías de ella junto a Aracely Arámbula y Gloria Trevi, por lo que desde ese momento se empezó a especular que muy probablemente, la ex de Luis Miguel, formara parte de este homenaje a Gloria Trevi.

Hoy, con fecha del 5 de mayo de 2022, la propia productora Carla Estrada fue abordada por varios medios mexicanos y extranjeros en un evento público, contó a la prensa que estaría encantada de que su amiga Aracely Arámbula perteneciera a la bioserie de Gloria Trevi.

Pues pese a que Carla Estrada, líder de telenovelas como "El Privilegio de Amar" (1998-1999), "El Manantial" (2001-2002) o "Amor Real" (2003), dijo que le encantaría que Aracely Arámbula formara parte de su proyecto con el que vuelve al ruedo después de 2019, cuando produjo la también bioserie de Silvia Pinal "Silvia Pinal, frente a ti", no especificó si irá como protagonista.

Después de hablar de un proyecto que su hijo Carlos López Estrada está desarrollando en Estados Unidos como el live action del cuento clásico de la literatura como es "Robin Hood", la prensa le preguntó qué hay sobre la participación de Aracely Arámbula para dicha bioserie, a lo que Estrada dijo:

"Pues mira, vamos a esperar a que sea noviembre y me confirmen quién está libre y ya de ahí comenzaremos"; aunque ante la insistencia de la periodista, quien le preguntó si querría que fuera Aracely Arámbula, dijo: "Sí, me encanta Aracely".

Por otro lado, Carla Estrada que continúan trabajando en los libretos de la bioserie y que faltan hasta tres revisiones más. Además, se le preguntó si hay algún impedimento para llevar a cabo la bioserie por las demandas que por ahora tiene la regiomontana y el concierto junto a la española Mónica Naranjo que tiene en puerta.

Carla dijo que no interfieren para nada pero lo que sí confesó es que Gloria Trevi está muy al pendiente de los libretos y de ver el contenido de la serie. Por último, dijo que aunque Aracely Arámbula no daría vida a algunas de las etapas de la vida de Gloria Trevi, sí hay muchas posibilidades de que forme parte de la serie.

