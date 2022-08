Secretos de Villanas, nuevo reality show de Gaby Spanic y otras másteres del antagonismo

La actriz Gaby Spanic hará que salgan chispas de la pantalla chica en complicidad con otras cinco colegas, famosas actrices que han dado vida a las más escalofriantes villanas de las telenovelas en México y el extranjero. Ellas se unirán para el prometedor reality show "Secretos de Villanas".

Y además de la actriz venezolana de "Corazón Guerrero" (2022), serán estrellas como Cynthia Klitbo, Aylín Mujica, Sabine Moussier, Geraldine Bazán y la actriz colombiana Sarah Mintz -antes Maritza Rodríguez- que está de regreso en la tv tras dejar de lado la actuación e inclinarse por la religión Judía-Ortodoxa, quienes cuenten sus mejores secretos para dar vida a esas terribles villanas de los melodramas.

"Secretos de Villanas" será una producción para la plataforma de streaming Canela TV, y hace un par de días la venezolana compartió su nuevo proyecto en televisión a través de su cuenta de Instagram, en la que resumió entre líneas, las percepciones de cada unas de las famosas actrices antagónicas, reconocidas por su villanías en la pantalla chica.

Un nuevo proyecto en tv

El ambicioso reality show logró reunir por primera vez a estas seis personalidades, expertas en hacer sufrir a los buenos, por primera vez, lo que indica que será uno de sus fuertes atractivos de la plataforma a partir del mes de octubre.

"¡OMG! Los secretos de seis villanas de telenovelas salen a la luz en nuevo reality show 'Secretos de villanas', que se transmitirá por Canela TV en octubre" se lee en las primeras líneas de la descripción de su post de Instagram.

La recordada Ivana Dorantes, recordada por sus crueles villanías en la telenovela "Soy tu Dueña" (2010) -producción de Nicandro Díaz para Televisa-, compartió también lo que piensa una actriz de la otra entre ellas tras los primeros trazos de esta producción.

Geraldine Bazán: "Yo soy easy going [tranquila] y las otras villanas son bastante intensas. Eso no significa pelar. No siempre estás de acuerdo con todo y eso es lo rico.- @geraldinebazan", Sabine Moussier: "Sí puede llegar a ser complicado, es agotador, pero es increíble; me llevo esta experiencia en las venas para siempre.- @sabineoficial".

Cynthia Klitbo: "Nos van a ver cómo somos realmente... Todas somos estrellas del antagonismo. Aquí las jerarquías se ganan a gritos. No hay egos en mala onda. - @laklitbocynthia", Sara Mintz (Maritza Rodríguez): "Creo que es una oportunidad de ver lo que hay detrás del maquillaje, qué hay detrás de una peluca, de unos tacones, de la actriz, de la villana. Muchos creen que cuando dicen '¡Corte!' uno se lleva la villana a su casa.- @sarahmintzoficial".

Aylín Mujica: "Yo conocí a Maritza Rodríguez y al verla otra vez ha sido: 'Wow'. Ha sido ver a otra persona en el mismo cuerpo... Invitarla a este viaje y que ella aceptara pues nos ha enseñado muchísimas cosas. Hasta de sexo hemos platicado, de cómo ha cambiado su vida.- @aylinmujic"; y por supuesto, la propia Gaby Spanic, quien dijo: "En cada villana hay una historia particular. No existen libretos. El libreto es el alma, el corazón, la transparencia.- @gabyspanictv".

Y por último comparte: "¿Quiénes se hicieron amigas? ¿Quién fue la más apartada? ¿Quién fue la más explosiva? ¿Cómo fue la convivencia de una judía ortodoxa en un show de telerrealidad? Entérense de todo lo que contaron estas villanas en el link in bio", de acuerdo a People en Español, publicación latina que compartió la exclusiva.

El reality, de acuerdo al Canal de YouTube ADJORI, tendrá diez episodios y será dividido en dos partes; la primera que se estrenará el próximo 20 de octubre, cuenta con dos episodios y posteriormente se verá "Secreto de Villanas: Las Vacaciones", con un total de ocho capítulos que se estrenarán semanalmente.

La primera parte tendrá dos episodios, la reunión de las seis divas villanas por primera vez, grabado en la Ciudad de México, la siguiente parte promete mucho, pues expondrá un viaje con las seis actrices a Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, hospedándose en una lujosa villa con vista al mar.

Esta parte del reality show retratará a las seis másteres del antagonismo como realmente son, sin máscaras, y compartirán vivencias y experiencias propias, no sólo como actrices, sino como madres, esposas, figuras públicas, etc.

