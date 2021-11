Sebastián Yatra se suma al especial de Encanto de Disney en EEUU

El cantante colombiano Sebastián Yatra será parte del especial televisivo con motivo de los festivos de fin de año que los parques temáticos de Walt Disney emitirán este domingo a través de la cadena ABC, y en donde el cantante interpretará en español el tema "Dos oruguitas".

En el especial "The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration", que se emitirá la noche del domingo, y luego en la plataforma de streaming Hulu, Yatra cantará el citado tema, que forma parte de la banda sonora de "Encanto", el musical animado de Disney estrenado esta semana en Estados Unidos y que tiene a Colombia como protagonista.

Desde el parque Disneyland Resort, en Anaheim (California), el intérprete se sumará luego al popurrí "We Wish You a Merry Christmas" e interactuará con el personaje de Mirabel, de la película "Encanto".

Lee también: La magia de Colombia en la pantalla grande de la mano de Encanto de Disney

El especial de este domingo será conducido por Derek Hough, Julianne Hough y Ariana DeBose, y servirá para que el gigante del entretenimiento ofrezca un adelanto de su atracción "Star Wars: Galactic Starcruiser", que se prevé tenga su estreno en marzo de 2022 en los parques temáticos Walt Disney World Resort, en Florida (EEUU).

Asimismo, entre otras, la firma brindará un vistazo al barco "Disney Wish" que se sumará a la flota de la línea de cruceros de Disney. EFE

Por su parte, Yatra no podría estar más agradecido con la vida, luego del éxito mundial que ha obtenido con sus últimos álbumes musicales; no obstante, también manifestó su emoción por ser parte de este proyecto de Disney que partir de este 25 de noviembre se estrena en cines.

Lee también: Tremenda fiesta armaron Enrique Iglesias, Ricky Martin y Sebstán Yatra en Las Vegas

En su cuenta de Instagram, el intérprete de "Pareja del Año" (2021) escribió: "Ayer viví uno de los momentos más emotivos de mi vida. Me senté al lado de mi mamá, agarrándola de la mano en el teatro Colón de Bogota mientras sonaban las campanadas del castillo de Disney y arrancaba la primera escena de #Encanto... Colombia".

"No había pensando mucho en cómo iba a reaccionar… simplemente viví y disfruté realmente el momento. Me envolvió un orgullo profundo de ser colombiano, de conocer esta tierra con sus paisajes y hacer parte de ella. Recordé a mis abuelos que ya no están, a mis tíos, primos, hermanos y padres que forman parte de cada recuerdo, momento alegre y suceso determinante para mi formación".

Entre lágrimas de alegría pensé en ese niño inquieto de Medellín que lloraba cuando quería llorar y reía cuando quería reír… y me alegró saber que él sigue aquí adentro. No importa de dónde seas ni dónde estés. Ve a ver #Encanto en cines este 25 de noviembre… te vas a encontrar a ti mismo en la pantalla #DisneyEncanto @disneystudiosla @encantomovie".

Con información de EEUU DISNEY / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más