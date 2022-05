Tras finalizar grabaciones de "Los Ricos También Lloran" (2022), así como la historia en la pantalla chica dando vida a Luis Alberto Salvatierra Suárez, el actor Sebastián Rulli se perfila para protagonizar una nueva producción de Rosy Ocampo que obedece al formato de serie y en la que podría actuar junto a Angelique Boyer.

El proyecto lleva por nombre "Más Allá de Ti" y será realizado para la plataforma de streaming ViX, propiedad de la nueva fusión Televisa Univisión. Y en una entrevista virtual con Andrea Legarreta de "Hoy", el matutino de la televisora de San Ángel, del pasado viernes 13 de mayo, Sebastián Rulli dijo que habría mucho trabajo gracias a dicha plataforma, pero no reveló qué seguía para él en su carrera como actor.

Sin embargo, el sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex del periodista Chema Cortés, informó hace unos días que Sebastián Rulli confirmó su participación para proyectos de ViX, subiéndose al barco para nuevas aventuras.

Todo parece indicar que el proyecto iniciará grabaciones el próximo mes de septiembre, de acuerdo a lo que el propio histrión argentino de 46 años contó en entrevista a la presentadora de televisión española Mar Saura, en un live de Instagram, el pasado 12 de mayo.

Pues pese a que Rulli ha sido contemplado para diversos proyectos de Televisa como "Contra Viento y Marea" (2005), "Mundo de Fieras" (2006-2007), "Pasión" (2007-2008), "Un Gancho al Corazón" (2008-2009) o "Teresa" (2010), entre muchos otros, ha sido el mismo histrión quien ha dicho que está muy contento con la nueva fusión de Televisa Univisión y que estará fascinado de trabajar para la plataforma ViX.

Por otro lado se sabe que su novia Angelique Boyer, habría sido contemplada por Rosy Ocampo para protagonizar esta mini serie de seis capítulos; pues no hay que olvidar que la francesa viene de hacer proyecto con la productora y junto a Rulli como pareja protagónica de telenovela, cuyo proyecto ha sido el cuarto en el que han compartido créditos como tal.

Y aunque ella haya dicho en repetidas ocasiones a la prensa que quiere dejar descansar su imagen en los melodramas tras dos proyectos seguidos como "Imperio de Mentiras" (2020-2021) producido por Giselle González y "Vencer el Pasado" (2021) de Rosy Ocampo, podría haber posibilidades de que se sume a "Más Allá de Ti" que será realizada netamente para ViX.

"Más Allá de Ti" es un relato de tipo sobrenatural que retrata la vida de una mujer que descubre que se puede comunicar con los muertos, lo que tiene consecuencias directas e imprevistas en los vivos, que será producida en los estudios Televisa.

Diana Palacios Periodista

