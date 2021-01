Sebastián Rulli muestra el chile y causa furor

Fue a través de sus historias de Instagram, que el galán de las telenovelas de Televisa Sebastián Rulli muestra el chile, pero no se asusten, solo se trata de guindillas, es una especie de chile picante que su madre, la señora Silvia Rulli, tiene en el balcón en su casa.

Así como es poseedora de esa especie de chile, la señora Silvia, también tiene diferentes tipos de plantas, las cuales también presumió en sus mismas historias Sebastián Rulli, y las compartió con sus más de diez millones de seguidores.

En las mismas historias, Sebastián Rulli, deja en claro que su madre adora las plantas al igual que Angie, como se refiere con cariño a su novia Angelique Boyer, con quien ha formado una bonita relación que los ha llevado a ser una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo.

Sebastián Rulli muestra el Chile. Historias Instagram Sebastián Rulli

Si bien lo saben, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, se conocieron en 2013, cuando compartieron trabajo en la telenovela Lo que la vida me robó, pero fue hasta en la obra Los Derechos de la Mujer, en el mismo año, que se conocieron más a fondo y tras la cual iniciaron su relación.

Las plantas de la Señora Silvia, mamá de Sebastián Rulli. Historias Instagram Sebastián Rulli

Desde entonces siempre se han apoyado como pareja, tanto en proyectos personales como laborales, y es por eso que siempre los hemos visto juntos en alfombras rojas, estrenos y en muchos proyectos más respaldado el uno por el otro.

En sus tiempos libres siempre tratan de pasarlos juntos, al igual que con Santiago, el hijo que el protagonista de “El Dragón” tuvo en su matrimonio con la conductora Cecilia Galliano, y con quien la protagonista de Teresa tiene una buena relación.

Hasta el momento su relación va viento en popa, por lo que no han planeado tener hijos, ya que por parte de la actriz asegura que necesita tiempo para ella y que no lleva prisa por convertirse en madre, mientras que el ex de Cecilia Galliano, dijo que tampoco estaba en sus planes tener un bebé con su actual novia.

Las plantas de la madre de Sebastián Rulli. Historias Instagram Sebastián Rulli

En sus distintas redes sociales la pareja ha dado a conocer muchos detalles de su vida juntos, y es por eso que los mismos seguidores los han catalogado como una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo.

El cariño con el que siempre comparten sus momentos íntimos de sus vidas han echo que también sean una de las parejas más seguidas en redes, ya que cuentan cada uno con millones de seguidores en sus respectivas cuentas, aparte de ser activos con sus fans.