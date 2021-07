Sebastián Rulli ignora a Galilea Montijo y Angelique Boyer interviene

Este lunes, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, protagonistas de la telenovela Vencer el pasado, fueron invitados al programa Hoy de Televisa, precisamente para promocionar la novela que llegó a la pantalla chica este 12 de julio, sin embargo, durante su visita Galilea Montijo aprovechó para revivir el incómodo momento que vivió con el actor argentino.

Recordemos que fue a inicios de junio que Sebastián Rulli se pronunció en contra de los famosos que promovieron un partido político en plena veda electoral en México, entre ellos Raúl Araiza, quien es íntimo amigo de Galilea Montijo, por lo que la conductora de televisión no se quedó callada y defendió a su también compañero de Hoy.

En esos días, Galilea Montijo manifestó que ella quería mucho al novio de Angelique Boyer, sin embargo, le pidió al actor de telenovelas de Televisa mantenerse al margen de los temas de política de México, pues era extrajero. “Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?. Aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé”, dijo la conductora.

Ante los fuertes ataques, la también actriz decidió minimizar el tema, y aseguró que no eran necesario las disculpas hacía el galán argentino, pues él sabía perfectamente que ella lo quería muchísimo al igual que Angelique Boyer. Y fue este lunes cuando el ex de Cecilia Galliano llegó a Hoy junto con su pareja para promocionar “Vencer el pasado”, y ahí Galilea Montijo aprovechó para hablar del tema.

“Te amo de la manera bonita, lo sabes, siempre te he dicho que eres de nuestro top ten y que yo jamás te faltaría al respeto a ti. Sacan siempre de contexto las cosas”, dijo Galilea Montijo mientras Sebastián Rulli solo se limitó a decir “Muchas gracias”, por lo que Angelique Boyer tuvo que intervenir en este incómodo momento y expresó:

“Yo creo que muchas veces los encabezados de las notas o de la información que se da, por llamar la atención se vuelve amarillista, hay que tener muchísimo cuidado con eso”. Pese a la opinión de Angelique Boyer, Galilea Montijo y Sebastián Rulli prefirieron seguir hablando del proyecto que se estrenara en octubre.

El incómodo momento fue notorio para los televidentes y usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en asegurar que Galilea Montijo estaba nerviosa por tener en frente al galán de telenovelas.

“Después de decir que Rulli no opine por ser Argentino y ahí está la Galilea”, “Jajajajajajajajaja GalibY Sebastián Momento incómodos xd”, “Oigan ! Que habrá sentido sebastian ? después de lo que dijo , galilea de el .. cuando lo de Partido Verde”, “ Le dio chorrillo a Galilea de tener a Rulli ahí jejeje”, ““Nos sacaron de contexto” si aja… mejor aprendan a cerrar la boca para que no se metan en escándalos innecesarios, o hay que estar muy informados antes de abrirla la bocota”, “jajajajaj Galileaaaaa no patinesss jajajja esta nerviossaaaa!!”, son algunos comentarios que circulan en las redes sociales.

