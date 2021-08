Sean Penn, con su hija Dylan, vuelve a dirigir en 'Flag Day'

El actor estadounidense Sean Penn ha terminado con las películas. Todavía los está haciendo, aquí y allá. Pero Penn está cumpliendo principalmente con los compromisos que hizo años antes. ¿Después de esos? No está tan seguro de cuánto más actuará o dirigirá.

Penn, el actor inconformista de 61 años y, a veces, cineasta, está felizmente fuera de sintonía en muchos sentidos con muchos de los vientos dominantes en Hollywood. Streaming de películas? ¿Películas de franquicia? ¿Los llamados "cancelar cultura"? Todas estas cosas provocan su ira, en varios grados. Mientras tanto, Penn está dedicando más tiempo a los esfuerzos de ayuda de Haití y a vacunar a la gente que a las películas.

Todo eso hace que "Flag Day", una nueva película que Penn dirigió y coprotagoniza, sea una rareza para un actor que alguna vez fue voraz y que en la última década ha sido coprotagonista en solo unas pocas películas ("El profesor y el loco”, “Escuadrón de gángsters”). En el drama de padre e hija, que MGM estrenará el viernes en los cines, Penn interpreta a un padre de la hija Jennifer (interpretado por la hija de Penn, Dylan Penn), pero a menudo ausente y a veces encarcelado.

"Actualmente me siento con esta película increíblemente afortunado de tener la que será una cinta, que tendrá un frente teatral", dijo Penn en una entrevista el mes pasado. “Yo, como público, puedo estar muy interesado en algunas de las cosas que solo se transmiten. Pero como practicante, no en absoluto. Para actuar en algo, lo tomas con cierta calma. Pero como director, siempre lo he dicho: no es la chica de la que me enamoré”.

Y Penn suena cada vez más como alguien para quien el romance de las películas se ha desvanecido. Echa de menos las películas de Hollywood que no son "solo juergas, películas del Cirque du Soleil", dice. En las películas de Marvel, lamenta "cuánto ha ocupado el espacio y ha reclamado tanto tiempo en las carreras de tantas personas talentosas". Argumentando que hoy no se le permitiría interpretar al ícono gay Harvey Milk (“Milk” de 2008), Penn dijo recientemente que pronto solo los príncipes daneses interpretarán a Hamlet.

Y la carrera de director generalmente bien considerada de Penn (incluyendo "The Crossing Guard" de 1995 y "The Pledge" de 2001, ambas con Jack Nicholson; y "Into the Wild" de 2007) ha sido más difícil en los últimos tiempos. Su última película, "The Last Face" de 2016, con Charlize Theron, fracasó y fue abucheada en su debut en el Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, Penn regresó el mes pasado a Cannes para estrenar "Flag Day".

“He estado en extremos extremos en eso. Es como: lo que sea ”, dice Penn. “La cuestión es: estoy seguro de que sé tanto, más, sobre actuación que casi cualquiera de estos críticos. Y tengo mucha confianza en la actuación que más me preocupa ”.

Con eso, Penn levanta la mano y señala hacia donde Dylan está sentado al otro lado de un bar de hotel vacío frente a la Croisette de Cannes. Dylan, de 30 años, es la estrella del "Día de la bandera". Ha incursionado antes en la actuación, pero es fácilmente su papel más importante hasta el momento. En la película, adaptada de las memorias de 2005 de Jennifer Vogel, "El hombre de Flim-Flam: La verdadera historia de la vida falsa de mi padre", interpreta a una aspirante a periodista con un padre que rara vez es veraz.

Sean Penn, con su hija Dylan, vuelve a dirigir en 'Flag Day'. Foto: Vianney Le Caer / Invision / AP

La confianza de Penn no está fuera de lugar. En "Flag Day", Dylan es natural, sereno y cautivador. Ya parece una veterana, lo que podría esperarse del hijo de Penn y Robin Wright. ¿Y esos críticos? Algunos han sido bastante halagadores. Variety dijo que la película "revela que Dylan Penn es un actor importante".

Justo cuando Penn se está retirando de las películas, su hija da un paso adelante, incluso si no buscó inmediatamente el centro de atención.

“Al crecer, estar rodeado de actores y estar en el set, fue algo que realmente no me interesó en absoluto”, dice Dylan. “Siempre pensé, y sigo pensando, que mi pasión radica en trabajar detrás de la cámara. Pero tan pronto como expresé que quería hacer ese tipo de cosas, mis padres dijeron por separado: No serás un buen director si no sabes lo que es estar en el lugar del actor ”.

Dylan admite que su padre puede estar "pasando la antorcha un poco". Hopper Jack Penn, su hermano menor, también coprotagoniza "Flag Day". (El resto del elenco incluye a Josh Brolin y Regina King. Canciones originales de Cat Power, Eddie Vedder y Glen Hansard contribuyen a la partitura).

"Siempre pensé que si ella quería hacerlo, la alentaría", dice Penn.

Para Dylan, la relación padre-hija del "Día de la Bandera" - Jennifer intenta ayudar y estabilizar a su padre estafador pero también hereda algunos de sus hábitos de estafador más destructivos - es un reflejo a medias de su propio vínculo juntos.

"Ella siempre se esforzó por tener una relación realmente honesta y transparente con su padre, que nunca obtuvo a cambio", dice Dylan. "Intenté tener eso con mi papá y lo obtuve a cambio".

Penn ha estado filmando recientemente la serie Watergate de Sam Esmail para Starz, con Julia Roberts. Ha expresado que se deberían exigir vacunas a todos en el set. Durante la pandemia, Penn's Community Organized Relief Effort sin fines de lucro, que comenzó después del terremoto de 2010 para ayudar a los haitianos, erigió sitios de prueba y vacunación, ayudando a dispensar millones de inyecciones.

Quizás esas experiencias hayan hecho que Penn se sienta aún más repelido por cualquier cosa artificial.

“Mi tolerancia por lo artificial es cada vez menor”, dice Penn.

Pero trabajar con Dylan fue algo natural. Hablando de su presencia atenta, incluso desarmadora, él la llama “tan poco ingeniosa como es posible.

“A veces me cautivaba, como: 'Uh, oh. Ella realmente está escuchando esto. ¿Está viendo bien a través de esto? '”, Dice Penn.

Penn empezó siendo más joven: cuando tenía 21 años protagonizó “Fast Times at Ridgemont High”. Se sintió confiado desde el principio en papeles que eran como él, “joven y muy tímido”, como él describe. Mantenerse natural mientras se expande lejos de sí mismo, dice Penn, ha sido el viaje desde entonces.

“¿Cómo te sientes tan natural, tan libre en algo en lo que vas al papel como en algo en lo que te traes el papel? En diversos grados de éxito y fracaso, ese ha sido el camino: encontrar ese incuestionable original ”, dice Penn. "Hay cosas que veo en Dylan que son tan incuestionables".

Con información de JAKE COYLE / Agencia CANNES, Francia / Fotografía Vianney Le Caer / Invision / AP

