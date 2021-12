Se reactivan planes de serie biográfica de OV7 tras pandemia

El cantante Kalimba -quien perteneció por años al grupo musical de pop OV7-, confirmó que ya tuvo acercamientos con los integrantes de la producción de la bioserie del grupo, e incluso ya retomaron los planes que quedaron pendientes debido a la pandemia.

"Hace unas semanas me mandaron un escrito, que no he podido leer, por cierto, porque he estado con [la obra de teatro] "José el Soñador", [el reality show] "¿Quién es la Máscara?" y el nuevo disco; pero ya me mandaron un escrito para poder darle un seguimiento a donde nos quedamos.

"Apenas se harían las entrevistas y empezarán a desarrollar la historia sobre la serie", adelantó el cantante en entrevista.

Sin embargo, las dudas persisten entre los integrantes del grupo, ya que Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Érika Zaba han dado información sobre lo que podrían integrar en el audiovisual, como son el accidente automovilístico que sufrió Zaba en 1994 (donde perdió a sus padres) y los romances entre los integrantes, por ejemplo, y hablan de tres temporadas.

"Autorizada oficialmente hay una, tengo entendido que por el de mi hermana (M'Balia), el de Ari (Borovoy), de Érika, también solamente hay una, es decir la mayoría que contamos como OV7 sólo tenemos platicada una temporada", aseguró.

Aunque Kalimba menciona que Ari sí conoce el proyecto, es el productor quien ha dicho lo contrario, supuestamente demandará en caso de llevarse a cabo, pues no quiere quedar como el villano de la historia.

Aún se desconocen los detalles sobre los actores que darán vida a los siete integrantes del grupo, pero el intérprete de "Tocando Fondo" tiene a un posible candidato para que lo personifiquen. "Yo estoy muy agradecido de que mi personaje lo vaya a hacer Brad Pitt que ya se está bronceando desde hace tiempo. Apenas le hará honor al personaje, pero lo voy a disfrutar muchísimo", dijo, entre risas.

"Queremos que sí esté actuada, con la dramatización, talento y profesionalismo correcto. Estará contada en distintos tiempos, no sólo nos cuenta a nosotros ahorita", sostuvo. Kalimba se prepara para su personaje del faraón en el musical "José El Soñador" y recientemente ganó la tercera temporada del reality "¿Quién es La Máscara?".

"(El programa) Me enseñó a mostrar mi esencia, sin miedo, sin pena, la verdad es que muchas veces entramos a un reality pensando en que vamos a ganar con fuerza, poder, talento, ego y, aunque muchas de esas cosas existieron en Apache, la más importante, y la que me hizo ganar, fue mostrar una esencia muy linda, mi esencia amorosa, ser honesto, sensible, brinqué, jugué, me divertí, eso hizo que el público se viera muy unido a este personaje", aseguró.

Con información de Froylan Escobar / Agencia Reforma

