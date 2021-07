¿Se divorcia? Galilea Montijo confiesa infidelidad en el programa Hoy

Con más de 20 años de carrera en mundo de la farándula y con el paso de los años, Galilea Montijo ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su carácter tan elocuente y convirtiéndose en una de las famosas más queridas de la televisión. Y es precisamente en el programa Hoy donde la conductora se ha hecho más popular y se mostrado muy abierta con su público y confiesa algunos detalles de su vida personal, como infidelidades. A caso ¿se divorcia?

Fue precisamente durante una recientemente emisión del programa Hoy que Galilea Montijo sorprendió al público al confesar durante un segmento del matutino de Televisa que ella había sido infiel en algún momento de su vida, confesión que dejó atonitos a sus compañeros del set. Sin embargo, está infidelidad no es reciente, razón por la que la también actriz no se divorciará.

Sin dar muchos detalles de lo ocurrido, la esposa de Fernando Reína Iglesias aseguró que esto ocurrió hace muchísimo tiempo. “Cuando uno está joven sí suele hacer esas cosas. Fíjate, no me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, la neta sí”, confesó la originaria de Jalisco dejando a todos boquiabiertos incluyendo al actor invitado en Hoy, Ariel López Padilla, quien también confesó que fue infiel en su adolescencia.

Ante la sorprendente confesión, Galilea Montijo, fue cuestionada por sus compañeros si ahora que tiene un matrimonio estable, se atrevería a engañar a su esposo, a lo que respondió que no lo haría. Cabe señalar que la protagonista de La Verdad Oculta se casó en el 2011 con el político, deportista y empresario Fernando Reina Iglesias, y en el 2012 se convirtió en madre por primera vez.

Galilea Montijo no solo ha destacado en el mundo del entretenimiento por el talento que tiene frente a las cámaras, sino también por su gran belleza, pues aparte de ser conductora, también ha participado en algunas novelas de Televisa y ha sido la imagen de diversas revistas de calzado, además de que también apareció en la famosa revista para caballeros.

A sus 48 años es una de las famosas que mejor mejor figura posee, gracias a sus estrictas dietas y arduas rutinas de ejercicio. Actualmente la famosa cuenta con más de 9 millones de seguidores en Insatgram donde normalmente comparte los outfits que usa en el programa Hoy.

