Se acaban a Yahir por error en vivo durante La Academia 20 años: 'No sabe leer'

Desde que se dio a conocer que Yahir sería el conductor de La Academia 20 años las opiniones entre los fans del reality show de TV Azteca fueron encontradas, pues mientras algunos le reiteraron su apoyo al cantante, a otros no los convenció y han aprovechado cualquier error para evidenciarlo.

Y el intérprete les dio material de dónde contar en uno de los más recientes conciertos cuando intento leer un tuit pero no atinaba a hacerlo bien y se lo acabaron por ese error cometido en vivo durante la academia 20 años, llenándolo de burlas.

Tras este incidente, Yahir se convirtió en tendencia en redes sociales y hasta memes le hicieron pues muchos aseguraron que “no sabe leer” y fue suficiente para que sus detractores señalaran que no da el ancho como conductor del reality show y que mejor hubiera sido otra persona.

Lee también: Yahir enfrenta a Toñita tras poner en duda su talento para conducir la academia

Todo por querer hacer una buena acción

Como cada concierto, Yahir intenta demostrar que está al nivel de ser el conductor de La Academia 20 años y trata de hacer amenos los momentos que se viven en el escenario, incluso cuando las críticas no son tan buenas para algunos participantes.

Y es así que en el noveno concierto el cantante intento animar a Rubí, quien ha recibido comentarios no tan positivos por sus interpretaciones debido a que no llena el ojo de los jueces, que le dijeron que su futuro podría estar en otro ámbito pero no en la música.

Lee también: Tras Tu cara me suena, Yahir regresa a Azteca para ser conductor de La Academia

Fue entonces que Yahir buscó alegrar a Rubí y le comentó que tenía una fan famosa que siempre la apoyaba, revelando que se trataba de Ana Martín, quien había escrito un tuit en alusión a la joven cantante, mostrándole su respaldo.

“Rubí se observa siempre estudiando, eso me encanta de ella. Lo haces bien, sigue así. Es una academia y aprenderás muchísimo más, hermosa. Todo en la vida requiere de esfuerzo y disciplina y tú lo estás haciendo. Vas muy bien. Éxitos, hermosa”, fue lo que escribió la actriz de telenovelas, pero cuando Yahir intentó leerlo lo hizo con varios problemas.

El cantante comenzó a parafrasear lo que escribió Ana Martín pero cometió algunos errores por lo que se convirtió en la burla de Internet y los memes no se hicieron esperar haciendo alusión a que no sabía leer tras su demostración en La Academia 20 años.

“Yo viendo como Yahir dice todo el mensaje mal“, “Todos escuchando a Yahir leyendo“, “Yahir, nomás era leer”, fueron algunos comentarios que se leen en redes sociales, acompañados por imágenes que describían a la perfección las caras que pusieron los fans al escucharlo intentando leer el tuit. Mira el video a partir del minuto 9.

Síguenos en