Se INCENDIA negocio de Daniel Bisogno ¡lo perdió todo!

El presentador de TV y comediante Daniel Bisogno, sufrió importantes pérdidas materiales al incendiarse un negocio en el que invirtió cientos de miles de pesos para ponerlo a funcionar dentro del giro de bares, restautantes y discotecas de la Ciudad de México... ¡lo perdió todo!

Afortunadamente Bisogno alcanzó a salir ileso instantes antes del incendio. Sin embargo, el colega de Paty Chapoy pasó por momentos difíciles por tan importante pérdida, misma que aún no se sabe qué fue lo que la ocasionó hace unas semanas, pues además, se llevó un fuerte susto.

De acuerdo con la revista TVNotas, una fuente cercana al conductor de "Ventaneando", apenas en febrero de este 2020 había abierto sus puertas al público, mismo que fue aclientándose poco a poco y cuando iba en ascenso el número de visitantes al lugar que en un principio se llamaba "Furia, Club de Baile", se presentó la pendemia por coronavirus, motivo por el que tuvo que cerrar temporalmente.

En entrevista con la misma revista, el amigo de Bisgno contó cómo se encuentra la situación tras haberse incendiado parte del patrimonio del también actor del "Cuarentenorio Cómico". Al cuestionamiento sobre cómo se encotraba en esos momentos el comediante, la fuente dijo:

"Muy sacado de onda; el pasado 27 de agosto el antro de nombre Furia, que abrió con otro socio en febrero, sufrió un muy fuerte incendio".

Respecto a cómo estaba la parte de las ganancias, contestó:

"Las primeras semanas la gente iba conociendo el lugar y poco a poco se iba empezando a llenar, pero a tan sólo un mes de su apertura, en marzo, fue cuando comenzó de una manera más fuerte la pandemia del coronavirus y en toda la CDMX se tuvieron que cerrar todos los antros".

Como es de esperarse, el inesperado evento causó pérdidas económicas muy fuertes a Daniel, así lo dijo:

"Por supuesto, la inversión en todo lo que había adquirido para el sitio, y Daniel firmó un contrato por un año de 35 mil pesos mensuales, dinero que ha tenido que seguir desembolsando".

Y debido a lo ocurrido, TVNotas le preguntó que si Bisogno no pensó en finiquitar el contrato, a lo que éste respondió:

"Pues hubiera tenido que pagar una penalización alta, además de que en ese momento se pronosticaba que la pandemia sólo duraría unos tres meses, pero ya ves, ha pasado medio año y esto continúa, los antros aún siguen sin que se les permita abrir, aunque el gobierno de la CDMX les ha dado permiso de que cambien de giro a restaurantes".

Por lo que, para no perder tantos meses sin actividad, Daniel consideró cambiar de giro el negocio y cambiarlo a restaurante, incluso hasta el nombre le cambió:

"Sí, al lugar le cambió el nombre a Cayena y lo acondicionaron con las medidas sanitarias. Comenzaron a recibir a clientes, pero sólo unos días después todo cambió".

"¿Fueron muchos los daños por el incendio?", preguntó la publicación:

"Sí, se estima que perdieron más de 300 mil pesos por el mobiliario, los refrigeradores, la cantina, y lo peor es que no contaban con seguro que los respaldara".

También contó que el conductor de TV Azteca no estaba presente en el siniestro, pues se acababa de ir minutos antes:

"En ese instante que se dio el incendio no, pero justo se acababa de ir minutos antes. Él había estado checando cosas del funcionamiento del lugar, le pudo haber tocado, ¡gracias a Dios se salvó!".

Inclusive, que el presentador de TV no quiso estar ahí para verlo todo destrozado y en ruinas, literalmente.

"No, no quiso estar ahí, le llamó a uno de los gerentes para que se hiciera cargo y a nosotros, sus amigos, nos expresó su coraje, pero a la vez agradecimiento de que no le hubiera tocado estar en pleno incendio".

"¿Qué provocó este incendio?", preguntó la revista, a lo que la fuente informó:

"Hasta el momento las autoridades desconocen qué lo originó, hay una investigación al respecto, pero no hay nada claro".

Por último reveló que Bisogno de 47 años, piensa abrir de nuevo el local, pues los compromisos de renta ha tenido que seguir atendiéndolos pese a todas las adversidades:

"Pues contempla abrirlo nuevamente debido a que seguirá pagando la renta, pero tendrá que volver a invertir en mobiliario y aparatos. Se le ha hecho una pesadilla este lugar".

