Sandra Oh celebra la cultura asiática en la película 'Over the Moon'

La actriz asiática Sandra Oh forma parte de la nueva producción de Netflix "Over the Moon" y aunque su personaje no sea el más importante, sí es uno muy especial, pues retrata la vida de la madrastra de una niña llamada Fei Fei que se ha quedado sin su madre. En consecuencia, llena de fantasía, la niña construye un cohete para ir a la luna a buscar a su mamá, pues le han dicho que ahí está.

La actriz ganadora del Globo de Oro dice que se sintió atraída por el papel porque Fei Fei es una mujer inteligente e intrépida en una situación familiar compleja, en una historia que celebra la cultura asiática.

"Over the Moon" fue escrita por su amiga, Audrey Wells, quien también escribió "The Hate U Give" y "Under the Tuscan Sun". Wells había dirigido Oh en su debut como directora, “Guinevere” de 1999 y Oh quería ser parte de su último proyecto. Wells murió de cáncer antes de que terminara la película.

Expresado por un elenco totalmente asiático, que incluye a Phillipa Soo, Ken Jeong y la recién llegada Cathy Ang, el musical se transmitirá en Netflix el viernes.

En una entrevista reciente con Associated Press, Oh habló sobre el significado de su personaje, la importancia de la inclusión de los medios y cuándo podría regresar su exitoso programa "Killing Eve".

AP: Esta historia moderna rechaza muchos tropos de largometrajes animados, incluido tu personaje, una madrastra llamada Sra. Zhong que no es malvada.

Oh: La narración está cambiando. Se está ampliando y está cambiando. La Sra. Zhong cumple un par de roles diferentes. Uno es, de alguna manera, el contraste o el obstáculo para el personaje principal de Fei Fei porque no quiere que su vida cambie. Esa es una de las lecciones de la película. Y la segunda parte es la normalización, y particularmente en la comunidad asiática, de la familia mixta. Realmente no hablamos mucho de eso y realmente no lo vemos ... Estaba realmente feliz con eso. No es un tropo de madrastra malvada. En realidad, existe la realidad de una familia mezclada en diferentes culturas, así que veámoslo.

AP: Al crecer, probablemente no te veías representado en el cine y los medios. ¿Eso hace que esta película sea más significativa para ti?

Oh: Es tan importante para mí, no puedo decirte. Para mis sobrinas, tener personajes animados, como Mulan, fue clave para ellas, ¡clave para ellas! Pero no necesariamente tenía eso: tener solo una variedad de personajes en los que te puedes ver, particularmente cuando eres una persona joven. Por ejemplo, lo importante que es tener diversidad en las muñecas, ¿sabes? ¿De quién quieres cuidar, de quién vale la pena cuidar? Y para muchos de nosotros que no somos blancos y nunca tuvimos una muñeca para nosotros, cuidar eso hace algo. Entonces, sí, esa es una gran parte de por qué estoy haciendo esto.

AP: ¿Puedes hablar sobre trabajar en el último proyecto de la guionista Audrey Wells?

OH: Tienes y conoces una relación de trabajo por más de 20 años, de alguien que ha estado entrando y saliendo de tu vida durante 20 años. Y los has visto pasar por muchas cosas. Estuviste allí al comienzo de su primera película ... Haciendo "Under the Tuscan Sun" con ella y viendo todas las cosas por las que pasó para hacer eso, y sus éxitos y luego sus problemas de salud. Y luego, siendo este su proyecto final… todavía no tengo las palabras adecuadas…. Fue mi principal impulso para hacer la película porque es como si ella quisiera que dijera estas palabras. ¿Cómo no puedo? Estas son las palabras que nos dejó, ¿sabes? Entonces, estoy realmente agradecido de ser parte de la película.

AP: ¿Puedes filmar "Killing Eve" todavía o no es posible viajar en una pandemia?

Oh: no en el futuro previsible. Definitivamente hemos empujado todo un año. Sabes, nuestro calendario de rodaje habría sido ... de julio a diciembre. Entonces, con suerte, comenzaremos el próximo año en ese período de tiempo. Simplemente no lo sabemos porque la integridad del programa, que es una película internacional, no queremos renunciar a eso, porque entonces ese no sería el programa. Hay algo muy realzado en nuestro programa. Tiene su propio mundo y todas sus propias reglas. Así que necesitamos al menos mantener ese tono y sabor.

Con información de Brooke Lefferts / Agencia AP / Fotografía AP vía Netflix

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.