Sandra Echeverría y actrices que darán vida a María Félix en las tres etapas de su vida en bioserie

Tras haberse dado el banderazo inicial a las grabaciones de la bioserie de la actriz María Félix, conocida como 'la Diva de Cine Mexicano', con la actuación protagónica de la actriz Sandra Echeverría, ya se han revelado a otras dos actrices que también darán vida a 'La Doña' en tres diferentes etapas de su vida.

La serie que está siendo producida por Carmen Armendáriz, ha revelado el nombre del dúo de actrices que se sumarán a Sandra Echeverría para interpretar a María Félix en las etapas anteriores a la personificará la actriz: de niña-adolescente y la de la etapa adulta temprana (algo así como los los 20's).

La primera de ellas es Abril Vergara, quien saldrá en los primeros capítulos de la esperada serie de Televisa Univisión, pues representará los primeros años de vida de la última diva de los años dorados del cine mexicano, quien curiosamente murió la misma fecha que nació, pero 88 años después, un 8 de abril (2014-2002).

De a acuerdo a la revista TVyNovelas, la joven actriz Abril Vergara se ha abierto paso por mérito propio en la industria de la televisión, tras ha participado en otros proyectos televisivos y su imagen ha sido dada a conocer por la revista CARAS en una reciente publicación en la que figura al lado de sus otras dos colegas.

El segundo nombre que ha sido revelado es el de Ximena Romo, quien, con un poco más de edad, viene de participar en cinco telenovelas, entre las que figuran "El Color de la Pasión" (2014) en la que compartió créditos con Esmeralda Pimentel y Erick Elías y Claudia Ramírez, producida por Roberto Gómez Fernández en su personaje de la villana o "Yago" (2016) con Iván Sánchez y Gabriela de la Garza, bajo la producción de Carman Armendáriz.

La bioserie es una producción de Televisa Univisión y se podrá ver en su nueva plataforma de streaming ViX+ próximamente. Aún no se sabe si se pueda ver en televisión abierta, dentro de la programación del Canal de las Estrellas de la televisora de San Ángel.

En las primeras declaraciones sobre su responsabilidad por producir la primera bioserie de "La Doña", Carmen Armendáriz dijo: "Retratar la vida de una figura emblemática de México y el mundo -una mujer adelantada a su época que rompió estereotipos-, es un reto y una responsabilidad enormes".

La productora, también ha dejado ver que la serie será realizada con un equipo mayormente compuesto por mujeres, y así mismo destacó la importancia que María Félix ha dado al cine mexicano y que su historia como actriz sigue más viva que nunca:

"Su historia sigue vigente en la actualidad, sigue inspirando y empoderando a las mujeres generación tras generación. Estoy orgullosa de producir la primera serie sobre la vida de María Félix que representará fielmente el legado que nos dejó".

