Sandra Echeverría le da la talla a María Félix, 'La Doña'

La actriz mexicana Sandra Echeverría fue la elegida para interpretar a María Félix, La Doña, en su serie biográfica, por lo que la famosa ya le da la talla a la conocida diva de la época de oro del cine de México.

En sus primeras pruebas de vestuario, la cintura de Sandra Echeverría medía 63 centímetros, pero una buena dieta y un apretado corset ayudaron a la actriz a reducirla a 58 para tener la misma medida de María Félix, a quien interpreta en su serie biográfica. Aunque ocupada con la promoción de su tema "Vete Mucho a Donde Quieras", la artista de 37 años también está lista para alzar la ceja y ponerse en los zapatos de la diva del Cine de Oro en México.



"Cuando me hicieron las pruebas de vestuario me midieron la cintura y todo. Me dijo el de vestuario 'Sandra, estás en 63 centímetros y María medía 58'. Yo le dije: 'no me digas eso'. Entonces bajé un poco de peso, aparte los corsets que se usaban en esa época y que te hacen pedazos las costillas, me ayudaron... ¡Llegué a los 58 centímetros de cintura!", expresó.

Tras cuatro años de trabajo de mesa, la productora Carmen Armendáriz inició las grabaciones de la serie de ocho capítulos que se transmitirá por la plataforma ViX+, el nuevo servicio streaming de TelevisaUnivision.



"Estoy muy nerviosa, la verdad, pero también muy honrada, agradecida y con una gran responsabilidad de interpretar a María, el ícono más grande del cine en México", señaló la cantante y actriz. "Me ha tocado estudiarla en todo. Tengo un disco duro con 47 de sus películas. He estado estudiando sus entrevistas, sus documentales, viendo sus gesticulaciones, su forma de hablar y caminar".

Ser "María Bonita" representa el reto más grande en la carrera de Sandra porque es la primera serie inspirada en la estrella originaria de Álamos, Sonora, quien murió en 2002 a los 88 años. "Estoy tratando de dar lo mejor de mí para que a la gente le guste nuestra versión y las nuevas generaciones conozcan la historia de esta mujer que fue impresionante".

Comentó que la producción decidió confeccionar réplicas del vestuario que usó "La Doña" en sus películas y algunos de sus eventos. El responsable es el diseñador Alejandro Gastélum. El público también podrá admirar copias de las costosas y llamativas joyas de grandes diseñadores como la gargantilla de cocodrilo de Cartier que usaba María Félix.

Sandra espera que conforme pasen las grabaciones, se adapte al uso del corset porque hasta ahora le ha resultado incómodo aguantarlo. También desea terminar la serie con los 58 centímetros de cintura que tenía la estrella de la película Doña Diabla. Las grabaciones arrancaron el lunes 14 de marzo y están previstas para concluir en tres meses.

La historia, original de Gabriela Rodríguez Galaviz, tiene en su elenco a Ximena Romo, quien será María en la etapa adolescente, así como a Helena Rojo, Josh Gutiérrez, Markin López, Ramón Medina y Ximena Ayala. "Llevo unos días de filmación, pero el otro día me tocó estar en un set y ver las cámaras y luces que se usaban en esa época de verdad que te transporta a esos años. No lo puedes creer", comentó.

