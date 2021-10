Luego que la producción de “La casa de los famosos” castigara a los integrantes que habían orquestado un complot contra Alicia Machado y Manelik González mandándolos a eliminación directa, ahora “La jefa” también tomó cartas en el asunto y decidió sancionar a Gisella Aboumrad, la líder de la semana.

Y es que luego que los fans pidieran que se castigara a quienes hicieron el complot y también a la líder por ser parte de él, así se cumplió pues Gisella Aboumrad ¡no pudo salvar a nadie! Así que para la eliminación de este lunes hay seis nominados para abandonar el reality show de Telemundo.

Durante la ceremonia de salvación, donde el o la líder de la semana tiene el beneficio de salvar a uno de los nominados, Gisella Aboumrad fue avisada que por ser parte del complot contra sus compañeras en “La casa de los famosos” no podría salvar a nadie, ante su cara de incredulidad y la risa disimulada de Manelik González.

Justo cuando la actriz se encontraba lista para anunciar su decisión, la producción dio a conocer su posición respecto del complot que se orquestó en “La casa de los famosos” y dejó claro que ello va contra las reglas de la competencia, por lo que ello llevó a la eliminación directa de cinco integrantes.

En el caso de Gisella Aboumrad, ella no podía ser nominada por terminar como líder de la semana, logro que le dio inmunidad, sin embargo, no por ello la producción iba a dejar pasar por alto su actitud, así que decidió darle una lección muy importante y sentar un precedente en el programa.

“Gisella, tú has sido parte de uno de esos complots, no has quedado nominada porque tienes inmunidad por ser la líder pero sí se te negará el otro beneficio, por esa razón pierdes el derecho a salvar a un compañero”, dijo “La jefa”, dejando pasmados a los participantes.

Gisella Aboumrad hizo cara de extrañeza como dando a entender que no sabía de qué le hablaban pero los videos no mienten y mientras le comunicaban a la líder su sanción, Manelik González y Alicia Machado no pudieron evitar soltar una risita disimulada.

Tras darse a conocer el castigo, Gisella Aboumrad aseguró con los demás integrantes de la casa que ella no había hablado antes de la votación y que no comploteó, pero la tensión se sentía en el ambiente y las caras largas de Pablo Montero, Verónica Montes, Kelvin Rentería y Cristina Etace lo dijeron todo.

De esta manera, este lunes por la noche se vivirá una eliminación histórica en “La casa de los famosos” pues hay seis nominados y el público será el que decida quién abandonará el reality, pues hay que recordar que se vota por quién se quiere que salga.

