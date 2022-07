Salvador Zerboni orgulloso de sobrevivir a tentación; Daniella Navarro quería todo con él

Vaya sorpresa que dieron Salvador Zerboni y Daniella Navarro en la suite de La Casa de los Famosos, pues, por algunos momentos su desinteresada amistad ha estado en peligro debido a que los artistas han protagonizado unas candentes escenas y han estado a nada de besarse, sin embargo, el villano de telenovelas sobrevivió a la tentación y evitó que sucediera una tontería, así lo dijo.

Luego de las acaloradas escenas entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni en el reality de Telemundo en las que estuvieron a nada de besarse, los actores vivieron otra acalaroda noche, y es que, mientras dormían aseguraron que estaban viviendo un infierno ya que hacía bastante calor, por lo que el actor le confesó a la modelo que la tocó y estaba muy caliente.

"No mam...el calor, de repente me quedé pegadito a ti y dije quítate estas toda sudada, toda caliente", dice Salvador Zerboni. A lo que Daniella Navarro le responde: "Capaz me lo quitabas, no tenía nada abajo". Ante está fuerte confesión, el actor de Parientes a la fuerza y Abismo de Pasión.

Lee también: Fabiola Guajardo baja su pants para presumir su marca de ropa y sus abs

Luego de estas acaloradas escenas, la relación de amistad se ha visto un poco dañada e incluso Daniella Navarro se ha visto cortante con el actor, quien mientras hacía ejercicio reveló frente a las cámaras que estaba orgulloso de haber sobrevivido a la tentación.

"Por eso mismo dije que no también para poder ofrecer y sacrificar los deseos personales para poder salir adelante, en esta competencia de La casa de los Famosos, acciones demuestran más que mil palabras y yo, sobreviví a la tentación, así es que estoy muy orgulloso la verdad".

Navarro ganó el reto de la semana y se convirtió en la líder de la semana y aunque muchos esperaban que se llevara a Salvador con ella, la modelo venezolana se llevó a Laura Bozzo. Cabe mencionar que esta semana las reglas en La Casa de los Famosos cambiaron y pese a que Daniella tendrá inmunida, no podrá salvar a alguno de sus compañeros nominados, los cuales se darán a conocer está noche (miércoles 13 de junio).

Síguenos en