Salvador Zerboni le hace pasada broma a Laura Bozzo tras pasarle papel de baño: "Yo voy a vomitar"

Pese a que los integrantes de La Casa de los Famosos de Telemundo están a punto de enfrentar una nueva eliminación, estos no dejan de sorprender al público con sus pleitos y ocurrencias con las cuales hacen enojar o reír al público televidente. Y fue precisamente hace unas horas cuando Salvador Zerboni y Daniella Navarro le hicieron una asquerosa broma a Laura Bozzo por la que ella estuvo a punto de vomitar.

Resulta que Salvador Zerboni se metió al baño y quien hizo creer que se había quedado sin papel por lo que gritó "Dani, me pasas papel", a lo que Daniella le pidió a Laura Bozzo hacerlo, quien inocentemente cayó en la trampa y le llevó el rollo a Salvador, sin imaginar que su mano se embarraría de una pasta café, muy parecida a la popó.

Tras este supuesto incidente, Laura Bozzo comenzó a hacer algunos gestos mientras se alejaba del sanitario, como si fuera a vomitar. La presentadora de televisión optó por sentarse en un sillón y ahí se percató que traía una pasta café a lo que ella creyó que eran heces fecales, por lo que rápidamente se levantó y comenzó a lavarse la mano en medio de gritos.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

“Me he embarrado de caca toda la mano… No, yo voy a vomitar… ¡Yo voy a vomitar! ¡Mi mano herida! ¡Qué asco! ¡Ay jefa yo me muero!", dice Laura Bozzo, quien posteriormente aseguró que está situación no la había pasado ni con sus parejas. ¡Ni con mis maridos he tenido que aguantar semejante barbaridad!”, gritó la presentadora mientras lava y lava su mano para quitar la pasta café que tenía.

Acto seguido, Daniella Navarro le dice que es Nutella, mientras que Salvador Zerboni, con todo y pantalones abajo, salió del baño y le aclaró a Bozzo que no era popó y que sólo le habían jugado una pasada broma. Como era de esperarse, la broma de Salvador Zerboni generó todo tipo de comentarios pero fue sin duda los gestos de La Señorita Laura los que se robaron todas las miradas del público televidente.

"Amoooooooo a Laura", "Me mueroo", "La mejor broma", "Me encantó!!!", "Lo veo un millón de beses y un millón de beses me muero de la risa ……me mueroooo @laurabozzo_of cómo tú nadie me hace reír tanto hasta la final tú puede", "Jajaja amo a la tía Laura, sus caras que hace","No voy a superar a laura con jefaaaaaa", "demasiado buena esa broma", "Laura debería ganar, me hace reír demasiado", son algunos de los comentarios en redes.

Lee también: Bata de seda traiciona a María Chacón y engatusa con su belleza desde su rinconcito

Cabe mencionar que esta semana, Laura Bozzo, Salvador Zerboni, Juan Vidal y Natalia Alcocer son los nominados de esta semana en La Casa de los Famosos por lo que uno de ellos tendrán que abandonar el reality el próximo lunes 18 de julio. De acuerdo a unos resultados compartidos a través del perfil de Instagram Lcdlf2_vip, Juan Vidal es el que lleva menos votos por lo que sería el próximo en salir del reality.

Síguenos en