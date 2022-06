En más de una ocasión Salvador Zerboni ha sido blanco de las críticas por los comentarios qu hecho dentro de La Casa de los Famosos, contra algunas famosas del medio del entretenimiento e incluso en contra de sus propias compañeras del reality de Telemundo, tal y como sucedió en está ocasión al darle una puñalada por la espalda a Natalia Alcocer, por lo que muchos usuarios lo han tachado de machista y misógino y piden que lo saquen.

Luego de haber asegurado que Irina Baeva no tenía talento ni era un modelo a seguir durante una conversación con Laura Bozzo, ahora Salvador Zerboni hizo enfurecer a los usuarios de las redes sociales tras criticar el físico de la ex participante de Survivor México, asegurando que ella no se gana nada, si no tiene cuerpo bonito.

Fue en su más reciente charla con sus compañeros, Rafael Nieves y Daniella Navarro, que el actor de cine y televisión se le fue a la yugular a Natalia Alcocer. "De qué te sirve eso cuando lo demás del cuerpo no lo tienes bonito", dijo Zerboni luego de que Daniela asegurara que la también conductora de televisión tiene como 200 cirugías.

Lee también: Tras estar lejos de México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven con exitosa novela

El villano de telenovelas explotó luego de que supuestamente Alcocer le diera algunas recomendaciones para que él mejorara su cuerpo, situación que enfureció al actor y ahora le dio una apuñalada por la espalda, ya que Natalia se lo dijo de frente y él despotricó de ella frente a su equipo.

"Pero según ella, a mi me quiso decir esto te hace falta, ¿me hace falta, really?, me hace falta a mi esa mierda, osea, con esto te vas a poner mejor, que mejor pen.....que voy a necesitar tus chingaderas", dijo Salvador Zerboni después de que Natalia Alcocer le ofreció sus productos.

Como era de esperarse, las declaraciones de Salvador Zerboni divieron opiniones en las redes sociales, sin ebargo, hubo más comentarios negativos en contra del actor y los usuarios pidieron que lo sancionaran o lo sacaran del reality.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

Las críticas de Salvador Zerboni hacía Irina Baeva

Cabe mencionar que no es la primera vez que Salvador Zerboni habla de una mujer, pues recordemos cuando el actor aseguró que Irina Baeva no tenía talento y tampoco estudios para representar a una mujer. “Pero ¿Irina por qué va a representar a una mujer si no tiene estudios, no tiene talento y no tiene una carrera, o sea, ha salido en dos novelas y ya, pero… Es la esposa de alguien”, expresó.

En otra ocasión también habló mal de Ivonne Montero, quien también se encuentra dentro de La Casa de los Famosos luego de que ella habló del romance secreto que tuvo con el actor, Eduardo Rodríguez. Durante un juego, Montero se tuvo que besar con Lewis Mendoza, por lo que esto no le pareció a Zerboni, quien aseguró que la actriz se vio muy mal.

Daniela, Zerboni y Rafael, estos 3 asquerosos, hablando mierda del cuerpo de Natalia.

Esta gente es un asco. #LCDLF2 pic.twitter.com/UmgdP7O04i — efe de bum�� (@RedF0rce) June 14, 2022

Síguenos en