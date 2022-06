Salvador Zerboni le da con todo a Irina Baeva en La Casa de los Famosos: "No tiene talento"

Los participantes de La Casa de los Famosos siguen dando de qué hablar, y es que durante el 24/7 del reality show de Telemundo, ahora Salvador Zerboni despotricó en contra de la actriz rusa, Irina Baeva, quien demandó a su compañera Laura Bozzo, asegurando que no tiene talento ni estudios.

Fue durante una charla con Laura Bozzo que el villano de las telenovelas despotricó en contra de Irina Baeva después de escuchar a la presentadora de televisión las declaraciones que hizo en contra de la actriz y que le costó una demanda, además de ser objeto de críticas. La Señorita Laura le contó a Zerboni que ella lo único que hizo fue dar su opinión respecto a que Irina no la representaba como mujer.

"Que era horrible, a mi no me importa que me digan horrible, fea", se escucha decir a Laura Bozzo sobre las críticas que recibió por despotricar contra Irina Baeva. A lo que Salvador Zerboni la interrumpió y aseguró: “Pero ¿Irina por qué va a representar a una mujer si no tiene estudios, no tiene talento y no tiene una carrera, o sea, ha salido en dos novelas y ya, pero… Es la esposa de alguien”, expresó.

Salvador Zeboni aclaró que no dudaba que Irina Baeva fuera una gran mujer pero reiteró que la rusa no tenía las características para representar a este génro porque hay grandes mujeres que han estudiado, que tiene el talento y que se desviven todos los días para defender a la mujer.

""No dudo que sea una gran mujer ojo, pero por qué va a representar a mujeres cuando hay grandes mujeres, personalidades que han estudiado, que tienen el talento, que se viven todos los días para defender a la mujer y las causas nobles y el maltrato y la trata de blancas y las mujeres golpeadas, y no una porque quiera llevarse un diploma y a estrellita", expresó el villano de las telenovelas.

Ante esto Laura Bozzo le dijo que es lo que ella había dicho en su momento, sin embargo la enjuiciaron por dar su opinión por lo que Salvador Zerboni bromeó que quizás por estás declaraciones ahora lo enjuiciarían a él. "Eso yo fue lo que dije y bueno me enjuiciaron, todo un lío", dijo Laura. A lo que Salvador expresó:"Uy a ver si no me enjuicián a mi por opinar".

La presentadora de televisión le explicó que no estaban diciendo nada malo y a la vez reiteró que una mujer que se mete con un hombre casado no la representa. "A mi no me representa porque a ninguna mujer que se metió con un hombre casado me va a representar", dijo Bozzo.

Finalmente Salvador Zerboni se mostró sorprendido al escuchar a Laura Bozzo cuando dijo que Gabriel Soto estaba casado cuando conoció a Irina. "Él estaba casado, ella lo conoció, me entiendes, estando casado y bueno hay muchas cosas", finalizó la peruana.

