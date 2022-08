Salvador Zerboni habla de su derrota: "Muchas veces perdiendo se gana más"

Pese a que Salvador Zerboni estuvo a punto de coronarse como el ganador del reality La Casa de los Famosos, ya que unas pequeñas cifras hicieron la diferencia y finalmente Ivonne Montero se ganó los 200 mil dólares, el actor mexicano aseguró que "muchas veces perdiendo se gana más".

Más allá de haber obtenido el segundo lugar, Salvador Zerboni aseguró durante una entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, que él está muy satisfecho por su participación en el reality de Telemundo, pues aunque Ivonne Montero ganó, él ganó más popularidad y más seguidores en redes sociales.

“Me fue increíble, estoy contento, madreado, cansado, sin bañarme, en casa, feliz, pero bien, un campeón sin corona, así que muy contento y realizado”, dijo el villano de telenovelas al periodista Gustavo Adolfo Infante y a sus compañeros del programa de Imagen Televisión.

Asimismo, el actor de El Pantera y Parientes a la Fuerza, reconoció que él no fue a competir con sus compañeros si no con él mismo. “Fue una lucha donde no fui a competir contra ellos, sino contra mí mismo. Me puse unos retos personales, que era la única forma de sobresalir en un proyecto que es tan subjetivo. (…) Me dediqué a tener este tipo de retos como soportar al personaje más complicado que era Laura Bozzo, fue un éxito rotundo cargarla como si fuera mi cruz. Estoy contento del trabajo que hice, orgulloso de los demonios que conquisté. Yo no entré al reality a dar un ejemplo, porque no soy ejemplo de nadie, tengo una cola más larga que todos que me pisen. Logré llegar al final siendo un campeón sin corona”, indicó.

Respecto a los gestos que hizo cuando se enteró que Ivonne Montero era la absoluta ganadora, Salvador Zerboni aclaró está situación y refirió que esos fueron sus sentimientos reales, pues al final del día era rivales en la competencia. “No me arrepiento de nada, ¿cómo me voy a arrepentir de enojarme de no ganar? Por supuesto que uno se enoja, son los sentimientos reales, y de eso a no ser caballero… Tampoco la voy a sacar en hombros si estuvimos compitiendo uno contra otro”.

En cuanto al concepto que tiene la actriz de La Loba de él, el actor expresó que ella debería de estar agradecida por el proyecto que compartieron juntos después de haber mantenido un romance.

“La verdad no he puesto atención a lo que haya dicho mi querida Ivonne, pero la verdad es no hay mucho que hacer, al contrario: debería estar agradecida por este proyecto que pudimos compartir”. “Cuando tuve una relación con ella hace 8 años hicimos todo para apoyarla. (…) Al final fue muy complicado para ella… La llamamos la reina escarabajo porque andaba como zombie recogiendo escarabajos desde hace un mes; el objetivo de este juego es romper psicológicamente a los competidores, y la mayoría se fueron rompiendo, inclusive Ivonne se dedicó a aislarse de todos los demás. Las únicas dos personas que le hablábamos y la apoyábamos éramos Tony y yo, entonces si ella tiene otra perspectiva se vale”, añadió el famoso.

Por otro lado, el villano de la telenovela Abismo de Pasión, recordó el llamado ´beso de la muerte´que le dio su compañero Osvaldo Ríos en una ocasión en la que él fue nominado en La Casa de los Famosos.

“Me agarró y me besó, pero yo firmé un contrato en el que no podía responder con agresión, conquisté mis demonios de no arrancarle la cabeza a este hombre con su locura y estupidez. La gente contestó muy bien, pero la pasé muy mal con esa estupidez”, dijo el actor.

Acto seguido, Salvador Zerboni lamentó está situación y aseguró que el actor hizo mal y que por ello lo sacaron del reality. “De ninguna manera es una excusa, lo que hizo el señor es incorrecto. Ni el acoso sexual ni la violencia será permitido, entonces por eso lo sacamos, todo se paga en esta vida”, añadió.

