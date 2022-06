Tras decir que Irina Baeva no era nadie para representar a la mujer porque no tenía talento ni estudios, ahora Salvador Zerboni vuelve a estar en el ojo del huracán tras aconsejar a su colega Eduardo Rodríguez, quien esta en la cuerda floja, de preparar un discurso para los niños con cáncer para salvarse de la eliminación de La Casa de los Famosos.

Fue el pasado jueves cuando se dio a conocer el nombre de los participante sentenciados; Laura Bozzo, Juan Vidal, Natalia Alcocer y Eduardo Rodríguez, sin embargo, Vidal fue salvado por la líder de la semana Niurka Marcos, por lo que los demás se encuentran en la cuerda floja. Ante esto, Salvador Zerboni aconsejó a Eduardo Rodríguez de decir un discurso para niños con cáncer para evitar ser eliminado.

"Prepárate un de los niños con cáncer, una asociación,desde que nunca lo has hecho y siempre has corrido por ti, pos ahora se te ocurrió apoyarle. Prepárate unas palabras bonitas de 30 segundos", se escucha decir a Salvador Zerboni a Eduardo y Daniela Navarro, por lo que está última le dice que lo que tienen que decirle al público es a quién deben sacar.

Cabe mencionar que la semana pasada Salvador Zerboni salvó a Eduardo Rodríguez por lo que ahora lo aconseja a prepararse un discurso a los niños con cáncer para salvarse de la eliminación. Y aunque Eduardo Rodríguez sólo se mostró atento a las palabras del villano de telenovelas las redes sociales no lo perdonaron.

Las declaraciones de Zerboni causaron total indignación en las redes sociales e incluso han tachado a los actores de ser personas mezquinas por usar a los niños con cáncer para mantenerse en La Casa de Los Famosos.

"Jesús hasta donde llegan la maldad de estos!!! Razón para hacer votos masivos a el Eduardo", " ni tus palabras de salvarán y la semana que viene va Daniela ", "Ay yo no puedo creer esto ", "Lo vi y quede en shock!!! Usar a los niños con cancer para quedarse en un reality que asco. Tantas cosas que pueden decir o hacer y esto es lo que se les ocurre. Que bajo cayeron.", "Siii Zerboni se lo dijo , que tiene que hacer su acto frente a las cámaras y diciendo que se une a la causa de Zerboni, que sacó de personas pues Apenas puedo creer que lucren del dolor de lo que implica una enfermedad como el cáncer por Dios, fuera Eduardo, "Demasiado bajo , que clase de persona puede usar a niños enfermos de cáncer por algo tan banal como ganar un juego", son algunas de las críticas que han recibido los famosos.

Cabe mencionar que hace unos días Salvador Zerboni mostró su lealtad amistad a Laura Bozzo, tras tener una plática en contra de Irina Baeva, por lo que tras la nominación de la presentadora peruana, Niurka Marcos la aconsejó de cuidarse de las espaldas de Zerboni, quien aseguró que un día la utiliza y otro día la va a desechar.

"A ti te da una versión Zerboni y ya..... tatatatata y cuando viene a ver, porque Zerboni te engaño, mira te prometo, para que veas que yo soy honesta, por mi santo que tengo aquí en la cabeza, que me cuida, me guía, me ilumina, que yo no le escupí nada a Zerboni , si él escupió groserías en varías direcciones y después vino y me pidió perdón, entonces te lo vuelvo a repetir para que te quede de tarea, ojalá no se te olvide, Zerrboni es estratega, hoy te utilizó, pero si mañana su estrategia esta en aplastarte, te va a aplastar", advirtió Niurka Marcos a Laura Bozzo.

