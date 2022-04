Salma Hayek se une a Channing Tatum en la nueva cinta "Magic Mike"

La actriz veracruzana de origen mexicano Salma Hayek, se incorporará al reparto de la película "Magic Mike's Last Dance" (El Último Baile de Magic Mike), la tercera entrega de la famosa saga protagonizada por el actor estadounidense Channing Tatum.

La actriz mexicana-estadounidense tomará el papel que iba a interpretar Thandiwe Newton, quien tuvo que abandonar la producción, de acuerdo a un comunicado difundido el pasado miércoles por el estudio Warner Bros. Pictures.

Al momento, se conocen pocos detalles de la cinta, más allá de que Tatum volverá al papel de "stripper" que le dio la fama internacional de la que ahora goza, en "Magic Mike" (2012).

Esa primera entrega se convirtió en un fenómeno internacional al relatar la historia de un grupo de bailarines exóticos con cuerpos esculturales que enloquece al público de Florida y que se basaba en las experiencias personales de Tatum.

El nuevo filme estará dirigido por Steven Soderbergh, quien ya estuvo a cargo de la primera película pero para la segunda, "Magic Mike XXl", delegó la función de director en Gregory Jacobs.

Ambas entregas recaudaron cerca de 300 millones de dólares en todo el mundo y, fruto de su éxito en cines se llegó a estrenar un espectáculo en directo, basado en la trama del filme, que arrancó en Las Vegas (EE.UU.) en el año 2017 y ha visitado ciudades como Londres y Berlín.

"Estamos encantados de volver a hacer negocios con Channing, Steven y su equipo creativo para que regrese Magic Mike y su combinación de baile, drama, romance y humor", dijo en un comunicado Toby Emmerich, presidente de Warner Bros, al confirmar el proyecto el pasado mes de noviembre.

A pesar de que la película original y su secuela funcionaron en cines, los planes de Warner Bros. pasan por estrenar esta tercera cinta en la plataforma de televisión HBO Max. EFE

Con información de EEUU CINE / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Salma Hayek

