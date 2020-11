Salinas Pliego de TV Azteca defiende a Daniel Bisogno tras polémica

A finales del mes de octubre, el periodista y conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno protagonizó una fuerte pelea en Twitter con un usuario y fanático del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Resulta que el presentador del programa de espectáculos de TV Azteca, insultó al usuario por lo que se vio envuelto en un escádalo, por lo que ahora el dueño de empresa, Ricardo Salinas Pliego salió en su denfensa y aseguró que el conductor cometió un error.

El dueño de TV Azteca desmintió los rumores que circulan respecto a que Daniel Bisogno sería vetado de la empresa por dicho escándalo, pues no dudó en respaldar al aconductor y aseguró que era muy querido. El dueño de la televisora del Ajusco señaló que Daniel tiene todo su apoyo, pues ya pidió disculpas ante sue error.

Fue a través de Twitter que Pliego respaldó al polémico conductor. “Daniel Bisogno es un colaborador valioso y querido, cometió un error y pidió disculpas. El error fue el lenguaje; la crítica es valiosa y parte de su libertad de expresión”, comentó Salinas Pliego. El empresario también aprovechó para indicar que Daniel seguirá siendo parte de TV Azteca.

“Queremos que Daniel siga en @Azteca y como a todos nuestros colaboradores, ¡¡lo apoyamos al 100%!!”, escribió. Como era de esperarse, la postura del empresario dividó opiniones en dicha red social. El dueño de Tv Azteca recibió un sinfín de comentarios, mientras unos aplaudían el valor del empresario de salir a defender a sus colaboradores, que no era para menos, otros lo criticaron por permitir que personas como Daniel siguieran trabajando en la empresa.

“Habla muy bien de usted que defienda a su talento. Qué chido sería trabajar en Azteca”; “La gente se “ofende” y se indigna por unas palabras llenas de verdad (aunque no hayan sido muy “estéticas”)”; “Solapando el clasismo”; “Es tu circo, tú decides a qué hora salen los payasos y a qué hora los enanos”; “Pero hay muchas, no? Por cuál de todas pidió disculpas? Esto suena marca Electra, pero creo que hay otras...”; “Ahora resulta que es un error , cuando se la pasa insultando a medio mundo”,son algunos de los comentarios.

Qué dijo Daniel Bisogno al usuario de Twitter

Fue a finales de octubre cuando el conductor de Ventaneando ofendió a un usuario de Twitter al que llamó muerto de hambre y jodido “Pin#$% jodidx mu3rto de hambre, ignorante lame h#$%& de un pen…. Igual que tu“, escribió Daniel en un primer tuit.

Sin embargo, esto no fue suficiente para el conductor ya que momentos después volvió a arremeter contra el usuario. “Sigue viviendo en tu sueño socialista de ínfima categoría y ni pa tra”#$ vas a tener! Ponte a trabajar zan!”# mal nacido en lugar de perder el tiempo defendiendo al ser mas incapaz en la faz de la tierra. Ah no que tu mesías no les da trabajo verdad?”, agregó.

Luego de la polémica que generó en dicha red social, Bisogno pidió una disculpas a través de un comunciado y al mismo tiempo aprovechó para indicar que se retiraba de la red por un tiempo.

“Público querido, por el cariño que les tengo quiero aprovechar para de corazón, pedir una disculpa a quien pueda haber ofendido con algún mensaje, somos seres humanos y cometemos errores. Alguna persona escribió cosas muy fuertes, incluso amenazando a mi niña de cuatro años de manera terrible y contesté indebidamente. De corazón les pido una disculpa, en ningún momento quise ofender de manera consiente, me doy cuenta de mi error”, expresó Daniel.

