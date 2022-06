Salen a la luz las primeras imágenes de Marjorie de Sousa y Fernando Colunga en El Conde

Después de años de pertenecer a las filas del espectáculo, ¿quién se iba a imaginar que Marjorie de Sousa y Fernando Colunga pudieran coincidir en un proyecto? Pero en este medio todo puede pasar y este 2022, se ha cristalizado ese sueño de muchos; y por otro lado, todo parece indicar que ahora sí estará de regreso el histrión mexicano en la pantalla chica... Pero eso no es todo, pues ya salieron a la luz las primeras imágenes de los actores en las grabaciones de "El Conde: Amor y Honor".

Pues luego de haberse destapado que Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras regresarían a los melodramas después de varios años alejados de los foros de televisión, y de poder verlos juntos en las primeras fotos tras la presentación de la serie de Telemundo que circulan ya en redes sociales, ahora se pueden ver juntos a la venezolana con el mexicano en una misma escena.

Pues los fans no duermen y siempre están al pendiente de lo que hacen sus estrellas favoritas; y en este caso, fue el periodista Chema Cortés, quien compartió las fotos de las grabaciones de "El Conde: Amor y Honor", una serie de época de Telemundo que promete mantener a los televidentes al filo de la butaca.

Una pareja que sacará chispas de la pantalla

Y como tal, Marjorie de Sousa y Fernando Colunga fueron captados en plenas grabaciones por alguien de la producción y enseguida, las primeras imágenes de ellos dos juntos, ya han sido compartidas en la web, lo que ha puesto muy contentos a los fanáticos, de ambas estrellas de los melodramas.

"Se filtran las primeras imágenes de Marjorie de Sousa y Fernando Colunga grabando la nueva serie de época #ElConde: amor y honor. ¿Qué les parece el look de #Cayetana y #Alejandro? Cortesía: @sotocolunguero", se lee en la descripción de la publicación más nueva de la cuenta de Instagram @noveleandomex.

Marjorie de Sousa y Fernando Colunga darán vida a Cayetana Carrá y Alejandro Gaitán 'El Conde', y tras anunciarse como una historia de época, ambos lucen un look de los años 1,800's. Por su parte, Marjorie de Sousa luce vestidos de la época confeccionados en raso, con el cabello ondulado y boinas. Su maquillaje es propio de la época del siglo pasado.

Mientas que Fernando Colunga, aparece con un par de trajes en color gris oscuro, con su respectivo chaleco y mascadas de diferentes colores por dentro del cuello de la camisa blanca. En cuanto al cabello, se optó por un peinado de lado con gel y ya se le puede ver con bigote y barba de candado.

¿Qué hacen juntos Marjorie y Fernando?

Hay que recordar que la venezolana seguirá la misma línea de la mayoría de sus personajes a lo largo de toda su carrera artística, y esta vez también será la tercera en discordia entre Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, así que las imágenes indican que su participación juntos, son propias de esa parte del melodrama.

Y si las primeras imágenes ya salieron a la luz, los primeros comentarios no se han hecho esperar y parece que son del total agrado del público; "Me encanta", "Hermoso Mi Fernando", "Dios, Marjorie está preciosa, me muero por verla, va estar espectacular", "Dios mío ese hombre siempre tan guapo".

Y otros más recuerdan a Fernando Colunga en una de sus más exitosas novelas de Televisa "Pasamos del verdadero Conde de Guevara en 'Alborada' al Conde de Montecristo", "Ya quiero esta serie en Brasil y doblada... Colunga mi Amor todo", "Qué buena pareja".

