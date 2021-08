¿Sale del clóset?: Daniel Bisogno posa desde antro gay junto a actor de Televisa

De nueva cuenta el conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno, volvió a ser noticia en las redes sociales y no precisamente por despotricar contra Chiquis Rivera, a quien recientemente comparó con un cuadro de Botero, pues ahora el presentador de Ventaneado posó desde un antro gay junto a un famoso actor de Televisa, quien se declaró homosexual.

Cabe señalar que fue el mismo Daniel Bisogno quien compartió una serie de fotografías en sus historias de Instagram desde el antro gay posando junto al influencer y actor regiomontano de Televisa, Kunno, quien a principios del mes de agosto anunció que se casaría con su novio, Luis Ruelas, luego de que en el 2020 se declarara abiertamente gay.

Las fotografías, el influencer creador de la 'Caminata' viral de TikTok, especificó que él y sus amigos, entre el Daniel Bisogno se encontraban en un bar gay muy conocido de la Zona Rosa de la Ciudad de México, por lo que rápidamente los usuarios de las redes sociales retomaron las imágenes y comenzaron a compartirlas en otros perfiles asegurando que el conductor de Ventaneando había salido del clóset.

"Siento que Daniel Bisogno es mari... no tengo pruebas pero tampoco dudas", " Salió del clóset", son algunos de los mensajes que circulan en las redes sociales, especialmente en Twitter. Cabe señalar que no es la primera vez que el integrante de Ventaneando ha sido captado en esté tipo de lugares, pues cuando recién se divorcio de su pareja, Cristina Riva Palacio, el también actor fue supuestamente captado besándose con otro hombre.

En ese momento, Daniel Bisogno no aclaró ni desmintió las versiones de que era gay, solo utilizó su cuenta de Twitter para agradecer la publicidad. “Lo más importante es la publicidad, aunque sea buena”, escribió. Por otro lado, uno de los conductores que ha afirmado que el conductor de Ventaneando es gay, ha sido Javier Ceriani de Chisme no Like, quien asegura que el presentador se niega a admitir publciamente que es homosexual por temor al escándalo.

Por otro lado, recientemente el cantante Raúl Sandoval, quien está casado con Fran Meric, ex novia de Bisogno, confesó que en una ocasión el integrante de Ventaneando lo acosó, motivo por el que decidió terminar su amistad con él.

Cabe señalar que fue en el 2019, Daniel Bisogno se divorció de Cristina Riva Palacio en medio de un escándalo, pues su ex aseguraba que era una persona muy explosiva.

"El demandado es una persona muy explosiva, con un carácter violento y agresivo ya que en reiteradas ocasiones ha ejercido violencia física y emocional, en contra de la suscrita. (…) Además de que cuando se encuentra bajo los influjos del alcohol o de cualquier otra sustancia que desconozco actúa de forma muy peculiar, realizando actos inmorales y pervertidos”, texto de la demanda interpuesta por Riva Palacio contra Daniel Bisogno para exigir la custodia de la hija que tuvieron.

