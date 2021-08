Ryan Reynolds y "Free Guy" lideran las taquillas de cine de EE.UU.

La nueva comedia del actor Ryan Reynolds que lleva por nombre "Free Guy" (Hombre Libre), lideró con claridad este fin de semana la taquilla de Estados Unidos y dio un pequeño respiro a los cines, que siguen sin levantar cabeza este verano por culpa de la pandemia ocasionada por el coronavirus y la expansión de la variante delta.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "Free Guy" logró 28,4 millones de dólares en su fin de semana de estreno en el apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa los ingresos de las salas en EE.UU. y Canadá.

Con Ryan Reynolds midiéndose a Jodie Comer, "Free Guy" narra las desventuras de un hombre que descubre que es el personaje secundario de un videojuego y que está programado para repetir la misma rutina a diario.

La medalla de plata fue para los uruguayos Rodo Sayagues y Fede Álvarez con la cinta de terror "Don't Breathe 2", que en su desembarco en la gran pantalla consiguió 10,6 millones de dólares. Se trata de un buen dato, especialmente durante la pandemia, para una película cuyo presupuesto gira en torno a los 15 millones.

Con Stephen Lang una vez más como el espeluznante Norman, esta secuela de la exitosa "Don't Breathe" (2016) recupera la historia de un hombre ciego con muchos secretos en su pasado.

El podio lo completó la película de Disney "Jungle Cruise", que sumó 9 millones y que ya ha acumulado en todo el mundo 154 millones sin contar su estreno digital en la plataforma Disney+. El cineasta español Jaume Collet-Serra dirigió esta cinta familiar sobre las divertidas aventuras en la jungla de dos exploradores interpretados por Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Con el cuarto puesto se conformó "Respect", la película biográfica sobre Aretha Franklin y que en su primer fin de semana en las salas obtuvo 8,8 millones de dólares.

Jennifer Hudson, ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto por "Dreamgirls" (2006), da vida en esta película a la emblemática cantante de canciones como "Respect", "Think" o "Chain of Fools". Por último "The Suicide Squad" confirmó que ha sido uno de los fracasos más importantes de la temporada veraniega en los cines al anotarse unos pobres 7,8 millones en su segundo fin de semana en las salas.

En total, esta gamberra película de superhéroes solo ha conseguido recaudar 118 millones en todo el mundo —sin contar su estreno en HBO Max— cuando su presupuesto es de 185 millones, sin contar gastos de promoción y marketing.

El director James Gunn recuperó y actualizó gran parte de los personajes de "Suicide Squad" (2016) con un gran elenco en el que figuraban Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, John Cena y Joel Kinnaman, entre otros. EFE

Con información de EEUU CINE / Agencia EFE Los Ángeles / Fotografía Instagram Ryan Reynolds

