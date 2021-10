Ryan Gosling apunta a ser Ken en la cinta de Barbie con Margot Robbie

¿Te imaginas a Ryan Gosling como Ken? ¿No? Pues eso está a punto de ocurrir si el actor llega a un acuerdo con la producción de la cinta de “Barbie”, la cual será protagonizada por Margot Robbie y comenzaría rodaje en 2022.

Ryan Gosling es uno de los actores más cotizados de Hollywood y ha sido nominado al Oscar un par de veces por sus actuaciones en “Half Nelson” y “La la land”, y ahora apunta a ser Ken en la nueva película de “Barbie”, misma que dirigirá Greta Gerwing.

El guion de “Barbie” fue escrito por la directora y por el cineasta Noah Baumbach, y representaría la cristalización de un proyecto que ha estado en el tintero por años pues Mattel primero estuvo en acuerdo con Sony, cuando éste expiró sin que se realizara se asoció con Warner Bros.

De esta manera, Ryan Gosling haría dupla con Margot Robbie, que dará vida a Barbie y que es otro nombre en mayúsculas en el cine estadounidense en estos momentos. Nominada al Óscar a mejor actriz por "I, Tonya" (2017) y al de mejor actriz de reparto por "Bombshell" (2019), Robbie será además productora de la película sobre Barbie.

El proyecto cinematográfico sobre la famosa muñeca ha estado en desarrollo en Hollywood durante años. En primer lugar estuvo vinculado al estudio Sony, que en 2014 llegó a un acuerdo con Mattel para abordar esta adaptación cinematográfica.

En 2016 se supo que Amy Schumer era la elegida por Sony para protagonizar una película sobre una mujer que vivía en Barbieland y que era expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta, por su personalidad excéntrica y por no ajustarse a los convencionalismos sociales. Al año siguiente, Schumer renunció a esta cinta por problemas de agenda.

En julio de 2017 entró en escena Anne Hathaway, que mantuvo conversaciones con Sony para reemplazar a Schumer. Posteriormente, el estudio retrasó el estreno de esta película de agosto de 2018 a mayo de 2020.

Sin embargo, el acuerdo de Sony para llevar al cine el personaje de Barbie expiró en 2018, por lo que Mattel está ahora trabajando con Warner Bros. para asociarse y conseguir que este largometraje sea una realidad con un enfoque que será distinto al del proyecto inicial. Está previsto que la película se ruede en 2022.

Gerwig y Baumbach son dos de las personalidades más admiradas del actual cine independiente en Estados Unidos y han trabajado juntos en varias ocasiones. Por ejemplo, Gerwig protagonizó "Frances Ha" (2012), cinta que dirigió Baumbach y cuyo guion escribieron a cuatro manos.

Gerwig ha estado nominada en tres ocasiones al Óscar: mejor guion original y mejor dirección por "Lady Bird" (2017) y mejor guion adaptado por "Little Women" (2019). Por su parte, la filmografía de Baumbach como realizador incluye películas como "The Squid and the Whale" (2005), por la que fue candidato al Óscar al mejor guion original; y "Marriage Story" (2019), por la que optó a la estatuilla a la mejor cinta y al mejor guion original.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE

