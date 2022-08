Rubí, plantada por Erasmo Catarino y se niega a hacer dueto con ella

El cantante Erasmo Catarino, no se presentó a la gran final del sábado a cumplir con el dueto planeado con Rubí Ibarra, pues asegura que la producción no cumplió con sus condiciones y no se arriesgaría a tener errores en su actuación.

Durante el transcurso de la última semana, la cual estuvo llena de ensayos, conciertos, estrés y demás adversidades, se corrió el rumor de que Rubí tendría que ensayar sola, pues jamás hizo acto de presencia el ganador de la cuarta generación del reality show de TV Azteca.

Rubí Ibarra tuvo que sacar adelante el acto sola, pues Erasmo fue muy claro y aseguró que la producción fue la causante de que él dijera 'no' y dejara plantada a la potosina ya que al no hacer las cosas como lo demandó el originario de Guerrero, prefirió no asistir al gran concierto.

A través de sus redes sociales Catarino compartió que le había sugerido a la producción de La Academia, dos temas musicales que él se sabía, debido a que no tendría tiempo de ensayar con Rubí y sería mucho menor el riesgo de cometer errores; sin embargo no le hicieron caso alguno y le entregaron una canción el día jueves, hecho que para él no tiene sentido, pues con su agenda tan apretada le era imposible ensayar y estar listo.

“Me dicen el jueves: ‘Pues no va a ser el tema que traen para el dueto’...". Les digo: ‘No puede ser si no cantamos uno de esos dos temas. Yo no puedo ir porque estoy ocupado. Yo volaría inmediatamente de donde anduviera para poder llegar nada más el sábado, exactamente rayando, para poder estar sabiendo que Rubí ya se aprendió el tema’...”.

Erasmo resaltó que fue muy claro en el hecho de no asistir si no elegían una de las canciones propuestas: “La producción sabía... Se los aclaré: si no voy con un tema que yo me sé, yo no me voy a exhibir ni voy a salir mal, ¿por qué? Porque cualquiera tiene que ensayar, por muy ching... que seas, tienes que ensayar y aprenderte bien el tema, es una pista, no es música en vivo”, sentenció.

Aclarando el tema. Saludos y buena vibra a todos. https://t.co/VBSLahXZUK — Erasmo Catarino (@erasmooficial) August 14, 2022

Era de esperarse el descontento de miles de fans de la quinceañera de México, pues se preparó sola durante algún tiempo y eso podría afectar su desempeño en la última presentación del reality show.

Tras criticas tales como; “El exitoso Erasmo Catarino no se presentará en el concierto debido a problemas de agenda por su exitosa gira mundial”, “O sea que El Rey del Pop Erasmo Catarino No cantara la manzanita?”, “Ay Erasmo Catarino, aparte de curioso te pones de irresponsable”, a Yahir no le quedó mas que indicar que la ausencia de Erasmo en el programa era por causas de fuerza mayor.

