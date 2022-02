Rocío de Santiago de SOS Me Estoy Enamorando: "Me encantaría estar en la serie de María Félix"

Luego de su participación como Cecilia en la telenovela "SOS Me Estoy Enamorando", la ex reina de belleza y actriz Rocío de Santiago, reveló que le gustaría estar en la bioserie de María Félix que está realizando actualmente la productora Carmen Armendáriz para Televisa Univisión.

Fue en una entrevista con Edwin Palencia del sitio de noticias del espectáculo @confesionesdefamosos, que Rocío de Santiago, dijo que para sus siguientes proyectos, le gustaría formar parte del elenco de la historia de vida de la sonorense María Félix 'la Diva del Cine Mexicano'.

Incluso, la bella ex reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2015, le está apostando a las bioseries de personajes del cine de oro nacional como las de Pedro Infante o Jorge Negrete, y así lo contó:

"Va a empezar una serie que la verdad me llama muchísimo la atención y que me encantaría estar, que es la de... ¿sí puedo decir? Pues creo que ya saben, es la de María Félix... me fascinaría la de Pedro Infante, Jorge Negrete..."

Idea que ha apoyado el propio periodista y administrador del sitio Confesiones de Famosos, pues dijo que Rocío de Santiago, quien dio vida a una chica con finta de hombre en "SOS Me Estoy Enamorando" -producida por Lucero Suárez en 2021- encajaría perfecto para interpretar a "La Doña" en una de las etapas de su vida:

"En MI OPINIÓN creo que Rocío sería perfecta para interpretar a María Félix durante su juventud en la Bioserie que prepara la productora Carmen Armendáriz para Televisa pues cuenta con la belleza y el talento que se requiere para llevar dicho rol a cabo".

Dicha información sobre las próximas bioseries fueron salidas de la columna "Vida y Milagros" de Juan José Origel en la que revela que será para este 2022 que además de la bioserie que está produciendo Carla Estrada para Televisa Univisión, se preparan también las de María Félix y Jorge Negrete 'El Charro Cantor'.

Otro de los detalles citados, es que, como se ha venido manejando desde hace dos años, la bioserie de 'La Doña', estará conformada de pocos episodios. En tanto, sería Juan Osorio quien esté siendo el responsable de llevar a la pantalla chica de Televisa, la historia de Jorge Negrete.

Por otro lado, la actriz de 22 años, ha mostrado su sencillez en cada entrevista y aunque desde hace algunos años, son pocas las producciones televisivas que ha hecho, ha dejado huella como una de las nuevas promesas de la pantalla chica de Televisa.

