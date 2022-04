Rocío Sánchez Azuara revela por qué dejó Imagen TV y regresó a TV Azteca

En las últimas semanas, Rocío Sánchez Azuara se ha convertido en tendencia tras confirmarse su retorno a Televisión Azteca luego de siete años de ausencia, en los que trabajó para Televisa y más recientemente para Imagen TV, y ahora por fin reveló la razón por la que decidió volver a la empresa que la encumbró como la “Reina del talk show” en México.

La potosina visitó el foro de “Ventaneando” y brindó su primera entrevista después que salieran sus primeros promocionales en televisión abierta sobre su nuevo programa en el Ajusco y durante la charla reveló cómo fue su relación con su anterior televisora y por qué dejó Imagen TV.

Durante la plática, Daniel Bisogno le cuestionó si había salido mal de su anterior empresa y Rocío Sánchez Azuara contó cómo había sido su relación laboral ahí y por qué regresó a TV Azteca cuando se lo ofrecieron.

Estuvo a prueba en Imagen Televisión

Pese a la fama que tenía y el éxito que la precedía como conductora de talk shows en TV Azteca y Televisa, su llegada a Imagen Televisión no fue como muchos pensaban pues su proyecto no terminaba de convencer a los ejecutivos, que la pusieron a prueba antes de darle un contrato largo.

“Yo nunca me voy mal, pero de pronto se la toman a mal ellos… Yo siempre me despido bien, en el último caso me tuvieron a prueba tres meses, era mi proyecto, sigue siendo mi proyecto, en ningún momento se mintió. Me pusieron a prueba tres meses y luego seis meses, después dijeron ‘firmamos, retroactivo a cuando empezaste’ (y dije) ‘firmamos’, pero se venció el año, llegó la propuesta de regresar a Azteca”, comentó.

Rocío Sánchez Azuara reveló entonces la razón por la cual volvió al Ajusco y señaló que se sentía como en casa pues sus inicios fueron ahí y además le tocó ver cómo creció la empresa en su momento y cómo ha cambiado hasta ahora.

“¿Por qué regresé a Azteca? Muy simple, porque existen mejores oportunidades de poder ayudar y sumar… No estaba mal (en Imagen TV), no es que me sintiera mal, pero para poder cumplir el objetivo del formato por supuesto que necesitas una ventana mucho más grande”, señaló la presentadora de televisión.

Reconfirma confianza en Andrés Tovar

A TV Azteca, Rocío Sánchez Azuara llega acompañada por su equipo de trabajo y el productor Andrés Tovar, su hombre de confianza, al que consideró como un creativo muy talentosos que todavía no ha tenido la oportunidad de mostrar todo su potencial.

“Es un tipazo y yo siento que está bastante desperdiciado a pesar de que sí tenía varios programas allá, producía ‘De pisa y corre’, ‘Sale el sol’, el mío y luego nos echamos juntos uno de sexología y otro más, sin embargo, creo que el techo de Andrés ya había llegado allá y cuando yo le hablé de la posibilidad me dijo ‘¿te vas?’, platicamos, conjuntamos equipo y aquí estamos”.

